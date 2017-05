Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 01 Mayo 2017 10:47 Visto: 353 Twitter Asamblea Legislativa - Catamarca "La realidad nos pone a prueba" Comenzó diciendo la gobernadora Lucia Corpacci ante la asamblea Legislativa, este primero de mayo, en la apertura del periodo Ordinario de Sesiones. Tras ser invitada por la comisiones de exterior e interior a hacerse presente ante la Asamblea Legislativa presidida por el presidente provisorio del senado Marcelo Cordero, la gobernadora Lucia Benigna Corpacci, inició su discurso recordando el momento crítico por el que atraviesa la sociedad argentina. "La realidad nos pone a prueba. No es la primera vez que los argentinos pasamos por situaciones de crisis. Pero vamos a salir todos juntos. Vamos a aprovecharla como una oportunidad. Los catamarqueños estamos hechos de una madera noble y fuerte que nos va a permitir transitar por el camino del verdadero desarrollo que todos deseamos”, inició analizando Corpacci.. "Cumplimos con nuestra obligaciones sin apelar a variables de ajustes que muchos reclaman”, precisó destacando que la provincia recibió en el primer cuatrimestre de coparticipación 140 millones menos de lo presupuestado, aclarando que esto afecta a las comunas de la provincia. En materia salarial recordó que ya se cerraron acuerdos con los gremios UPCN, ATSA y ATE, y puntualizó que se va a seguir trabajando para acordaron con el resto de los gremios. En lo referido a los fenómenos climáticos que produjeron grandes perdidas económicas en los departamentos del interior provincial destacó el rol del Estado que recurrió a asistir a los damnificados, destacando el trabajo de las distintas reparticiones estatales, municipales, provinciales y nacionales como empresas privadas. Con respecto al polo productivo, remarcó la colaboración del gobierno para la comercialización, capacitación para productores e incorporación de maquinarias. También anunció el lanzamiento del Plan provincial de recuperación del sistema provincial de riego que va a permitir el mejoramiento de más de 300 kilómetros de canales. En relación a la recuperación de la empresa Cotali, manifestó que “en julio de 2015 nos hicimos cargo, porque estaba fundida, endeudada y con sus puertas cerradas. Pasó de tener una boca de expendio a tener cinco en toda la provincia. Esto significa el trabajo para 28 catamarqueños que no los tenían”. Además se refirió al PRODUCAT, afirmando que está siendo subvencionado por el Estado, porque allí trabajan 400 personas que comenzaron su labor como becados y actualmente cobrar un salario digno, tienen aportes y obra social, “aprendieron un oficio que les vas a dar la posibilidad de seguir creciendo”. Durante su discurso también habló sobre la cuestión minera y mencionó los proyectos de exploración que permitieron encontrar ocho yacimientos, en donde se podrían generar nuevos proyectos. A partir de estos trabajos se pudieron generar 300 nuevos puestos, hubo beneficios de los proveedores, quienes alquilan camiones, insumos, entre otros. La primera mandataria no solo destacó el trabajo de las empresas mineras, sino también habló sobre el cierre de minas y señaló que “Catamarca se convirtió en pionera en aplicar normas para esta etapa y actualmente se exige la presentación de un plan sostenido de cierre de minas”. Además mencionó la creación de CAMYEN y dijo que “permitirá el crecimiento de la minería y va a pertenecer a los catamarqueños, a pesar de los cambios de gobiernos”. Lucía Corpacci rescató el trabajo que se está realizando en el área de Turismo y manifestó que “en distintas localidades se está recibiendo a turistas durante todo el año y este año la provincia va a ser sede del Congreso Argentino de Agencias de Viajes”. Con respecto a la Fiesta del Poncho, expresó que “se está gestionando en Buenos Aires, para que el Obelisco vista un poncho para promocionar la Fiesta”. También habló sobre la infraestructura vial que fue dañada por el temporal que perjudicó a habitantes del interior de la provincia, destacando el trabajo en conjunto entre Nación, provincia y Municipio y explicó que “se está trabajando en el puente sobre el río Santa Cruz, se van a construir dos terraplenes y alcantarillas metálicas”. En cuanto a la cuestión energética, la gobernadora mencionó las 420 subestaciones transformadoras para el interior y 5 estaciones transformadoras para Capital.

Además habló sobre la falta de agua potable de vecinos del oeste y comentó que "tuvieron problemas, por eso se puso en funcionamiento una bomba de agua en Valle Chico y hay un proyecto de un acueducto". Lucía Corpacci se refirió a la construcción de viviendas y dijo que "se realizan con fondos nacionales y un 30% es aportado por la provincia, pero hubo una demora del dinero. Es por ello que el gobierno de Catamarca entregó $65 millones a la Vivienda para reactivar la reconstrucción". La gobernadora habló sobre la policía y dijo que "no hubo inversiones como en el 2016, pero se compró chalecos antibalas, armamentos, móviles, handip, radios para patrulleros, motos y uniformes. Se van a construir puestos camioneros y habrá una articulación con la policía de La Rioja".

































