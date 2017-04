Lo confundieron con un narco y lo metieron preso una semana

Daniel Lobos nunca se imaginó que su nombre lo iba a llevar a la cárcel. Hace unas semanas fue detenido al ser confundido con un homónimo apodado "el Gangoso", un hombre que es buscado por el tráfico de 750 kilos de marihuana tras un operativo en Entre Ríos. "Estoy muy dolido, siento que se hizo mucho daño. Me sacaron de mi familia, de mis hijas. Nunca me opuse a nada, nunca me resistí. Fueron con mentiras, me invitaron y cuando accedí me dijeron que estaba detenido", contó Lobos a un canal de noticias de Córdoba. El hombre manifestó que tuvo que esperar varios días para que el dijeran porqué estaba detenido."Tuve que esperar del viernes al lunes hasta que me dijeran porqué. Era grave, eran muchos kilos de droga. Hablaban de 15 a 20 años para arriba de prisión", agregó el cordobes. Y agregó: "Lo peor de todo es que todavía no saben decirme de quien fue el error, quién lo cometió", indicó Lobos. ¿Quién es "el Gangoso", el traficante con el que lo confundieron? Daniel "el Gangoso" Lobos cuenta con pedido de captura internacional, está prófugo desde febrero pasado, luego de un operativo en Entre Ríos en el que se incautaron 750 kilos de marihuana que eran llevados a Córdoba.



Su apodo se debe a que tiene una dificultad para hablar, la cual no tiene el hombre que fue detenido días atrás en Córdoba y permaneció una semana preso por error. Fuente: Minuto Uno