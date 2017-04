Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 29 Abril 2017 12:19 Visto: 107 Twitter Nacionales El presunto asesino de Araceli será indagado esta tarde Darío Badaracco fue trasladado esta mañana a los Tribunales de San Martín. Es el principal acusado del crimen de Araceli Fulles y fue detenido ayer en Flores. Darío Badaracco, el principal acusado por el asesinato de la joven Araceli Fulles, fue trasladado esta mañana a los Tribunales de San Martín, y será indagado en horas de la tarde por la fiscal de la causa, Graciela López Pereyra, anticiparon a Télam fuentes judiciales. El hombre de 29 años había sido capturado anoche en el Bajo Flores porteño, detrás de la villa 1-11-14, por personal de Gendarmería que recibió un alerta por parte de una vecina que lo reconoció. La detención se efectuó en la intersección de las calles Cobo y Curapaligüe, detrás de la villa 1-11-14, donde Badaracco deambulaba y fue interceptado por los gendarmes que ya habían sido advertidos en el Puesto Unidad 34 que funciona en el lugar. Al ser interrogado en el lugar, Badaracco reconoció ser el buscado y no se resistió a la detención, por lo que los efectivos de la Gendarmería dieron la novedad a la Justicia. Además, en forma paralela, la Policía bonaerense allanó el domicilio del detenido, donde hallaron precintos de ferretería y otros elementos compatibles con las marcas de ahorcamiento que presentaba el cadáver de Araceli (22) y prendas de vestir similares a las que llevaba puestas cuando escapó. En el marco de la causa ya habían sido detenidos otros seis hombres, a quienes la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de San Martín acusó por "homicidio agravado" y "encubrimiento" e indagará esta tarde.

Bullrich: "La fiscal tendrá que repasar un poco sus tareas" La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo esta mañana que "el crimen de Araceli Fulles fue brutal" y "la fiscal del caso tendrá que repasar un poco sus tareas", en referencia a que se demoró casi un mes en hallar a la joven, encontrada asesinada el jueves en la localidad bonaerense de Loma Hermosa. "El crimen de Araceli fue brutal y por suerte la Gendarmería Nacional logró detener al presunto autor material del homicidio gracias a la colaboración y valentía de una vecina que vio a un hombre muy sospechoso. Hubo algo de disturbios en el barrio 1-11-14 porque los vecinos le gritaban asesino, asesino a (Darío) Badaracco", afirmó la funcionaria en diálogo con radio La Red. La titular de la cartera de Seguridad también sostuvo que "la fiscal tendrá que repasar un poco las tareas que hizo en la caso" y "el fiscal general de San Martín tendrá que ver cómo trabajan sus fiscales". "Nosotros estuvimos apoyando a la familia Fulles desde le comienzo de la desaparición de Araceli. Pusimos a la Policía Federal a disposición de la provincia para lo que se necesario siempre", sostuvo la ministra. Bullrich remarcó, finalmente, que "Araceli fue encontrada enterrada en la casa del principal acusado y eso es grave".

La investigación Anoche fue detenido Badaracco en el barrio porteño de Flores como sospechoso de ser el autor material del crimen porque el ADN de la víctima fue encontrado en el camión con el que trabajaba repartiendo materiales de construcción. Además, el hombre tiene antecedentes por tentativa de robo en 2012, encubrimiento en 2013 y por un robo en 2014, todos delitos cometidos en jurisdicción del departamento judicial de San Martín. También en la causa ya se encuentran detenidos seis hombres, entre ellos Carlos Damián Alberto Cassalz, dueño del corralón donde trabajaba Badaracco, quien fue miembro de una superbanda de secuestradores que actuó entre 2001 y 2002, y estuvo preso hasta 2005, cuando fue excarcelado. Cassalz, los hermanos Jonathan (29) y Emanuel (25) Ávalos y Marcos Ibarra (32) están acusados de "homicidio agravado" y serán indagados por la fiscal esta tarde. Los Ávalos e Ibarra no tienen antecedentes penales, al menos como mayores de edad, y trabajaban en empleos temporarios. Los otros apresados son dos empleados del corralón de Cassalz, llamados Hugo Martín Cabañas (46) y Marcelo Ezequiel Escobedo (37), quienes están acusados de "encubrimiento" ya que, según las fuentes de la investigación, ayudaron a Badaracco a huir cuando era buscado por la desaparición de Araceli. A raíz del caso, en tanto, la división Asuntos Internos el Ministerio de Seguridad bonaerense desafectó a tres policías: uno porque es hermano de dos de los detenidos y otros dos porque estuvieron encargados de los rastrillajes y de la búsqueda de la joven.

El hallazgo del cuerpo Araceli fue vista por última vez el 1 de abril en Villa Ballester y el último contacto con su familia fue cuando, a las 7 de la mañana del día siguiente, le envió un mensaje a su madre diciéndole: "Vieja, prepará las cosas para el mate que estoy yendo para casa", adonde nunca llegó. Tras la denuncia de la familia de la joven, los investigadores siguieron varias pistas sobre lo ocurrido y el 18 de abril último, los perros rastreadores hallaron un monedero y un neceser de la joven a unos tres kilómetros de donde se halló anoche el cadáver. En tanto, la casa donde se encontró el cuerpo ya había sido rastrillada pero no se había encontrado nada sospechoso, por lo que cree que el cadáver fue llevado hasta allí luego de ese procedimiento y se tapó con algunos escombros y cal.

Fuente: Télam

