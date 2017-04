La dura frase de Estela de Carlotto a Macri: "Si Videla no pudo, Ã©l tampoco"

"Si Videla no pudo con nosotras, tampoco va a poder Macri". Carlotto realizó estas declaraciones en el acto que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y que tiene como objetivo "elaborar un documento que sistematice las violaciones a los Derechos Humanos en la Argentina para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", que visitará el país entre el 22 y el 26 de mayo. "Es necesario instalar en la sociedad una respuesta a todo lo que está pasando en el país. Este es el puntapié. No nos van a derrotar. Si (Jorge) Videla no pudo nosotras, no va a poder este hombre", aseveró, en referencia a Macri. Por su parte, Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, manifestó que es "lamentable que en un gobierno constitucional haya presos políticos como Milagro Sala y los compañeros de la Tupac". Fuente: MinutoUno