Lousteau: "Polarizar es una catÃ¡strofe para Argentina, la grieta anula la discusiÃ³n"

El ex embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, declaró esta madrugada en el canal América TV que "polarizar es una catástrofe para Argentina, nadie puede decir solo como reinventar el estado, la grieta anula la discusión". "Respetemos que haya primarias en la Ciudad de Buenos Aires con los partidos que ya están, porque las PASO son un método extraordinario. Cuando estaba en Estados Unidos a los americanos les parecía interesante que cualquier ciudadano pudiera votar en una elección primaria", señaló en el programa Animales Sueltos que conduce Alejandro Fantino. Consultado sobre la resistencia a la realización de las PASO, señaló que piensan que -en relación al ejecutivo porteño- "si yo gané una vez me tengo que quedar siempre, incluso si hay que cambiar las reglas". Y agregó: "Nadie puede decir que la Ciudad es mía. Los porteños tienen derecho a elegir a sus autoridades". "No podemos resolver los dirigentes lo que tienen que decidir los ciudadanos", enfatizó el ex embajador sobre la posibilidad de participar en una lista única y sostuvo que "si no hay PASO iremos con ECO". En la charla televisiva, Fantino le espetó: "Es una parada brutal ir a una interna con Lilita ¿te tenés fe?". Loustau respondió: "No tengo fe, tengo principios". "A mí me tocó perder con Lilita, pero en las PASO la gente armó las listas. Lo que hay que hacer es ampliar cambiemos", agregó finalmente.

Fuente: MinutoUno