El nuevo misil lanzado tensa aÃºn mÃ¡s el escenario internacional

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 29 Abril 2017 11:04 Visto: 27 Twitter Mundo El nuevo misil lanzado tensa aún más el escenario internacional Fuentes militares estadounidense aseguraron que pudo tratarse de un misil de medio alcance lanzado en dirección al Mar de Japón, pero que no consiguió salir de territorio norcoreano El nuevo misil balístico lanzado hoy alrededor de las 6 de la mañana coreana (18 horas del viernes en Argentina) por Corea del Norte, tensó aún más el escenario político internacional y supuso un nuevo desafío a Estados Unidos. El presidente de EEUU, Donald Trump, quien fue informado de manera inmediata sobre el lanzamiento, utilizó su cuenta de Twitter para criticar a Corea del Norte y volvió a involucrar a China en el cada vez más enquistado conflicto. "Corea del Norte no respetó los deseos de China ni de su muy respetado presidente (Xi Jinping) cuando lanzó hoy, aunque sin éxito, un misil. ¡Mal!", escribió Trump en un mensaje.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha presionado a Beijing, histórico aliado de los Kim, para que se implique y utilice su influencia con el fin de conseguir que Corea del Norte abandone el desarrollo de su programa de armas nucleares y de misiles. Según informó el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur, "el misil balístico que fue disparado desde un sitio cercano a Bukchang, en Pyeongannam-do (provincia de Pyeongan del Sur), voló con rumbo nororiental durante unos minutos a una altitud máxima de 71 kilómetros y explotó minutos después". El JCS también señaló que está analizando el tipo preciso de misil, añadiendo que el Ejército surcoreano está vigilando de cerca la posibilidad de más provocaciones del Norte y manteniendo una férrea postura de defensa, informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Fuentes militares estadounidense aseguraron que pudo tratarse de un misil de medio alcance lanzado en dirección al Mar de Japón, pero que no consiguió salir de territorio norcoreano, informó la agencia EFE. Se trata del tercer ensayo de misiles de Corea del Norte en este mes de abril y muestra la determinación de Pyongyang en avanzar en su programa armamentístico, mientras Washington aumenta la presión diplomática y militar sobre el aislado régimen de Kim Jong-un. El nuevo ensayo norcoreano llegó horas después de que el Consejo de Seguridad de la ONU celebrara en Nueva York una sesión especial de ministros para analizar las amenazas que representa su programa nuclear. En esa reunión, el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, dijo que Corea del Norte representa "el asunto de seguridad más acuciante del mundo" y defendió que la comunidad internacional necesita actuar "de manera urgente y de forma más contundente" que hasta ahora. En este sentido, insistió en aumentar las presión sobre el régimen de Pyongyang para forzar al país a que abandone su programa nuclear y volvió a lanzar el mensaje de que la "paciencia estratégica se ha acabado". En respuesta a sus continuos lanzamientos de misiles y ante la posibilidad de que lleve a cabo una nueva prueba nuclear, el gobierno de Trump endureció en las últimas semanas su mensaje contra Pyongyang y llegó incluso a hablar de la posibilidad de utilizar la fuerza y provocar un conflicto armado. El ensayo de hoy llegó sólo dos semanas después de que Corea del Norte realizara el 16 de abril otra prueba fallecida de un misil coincidiendo con las celebraciones del 105 aniversario del nacimiento del fundador del país, Kim Il-sung, y la visita a Seúl del vicepresidente estadounidense, Mike Pence. El lanzamiento se produjo un día después de que Corea del Norte celebrara un impresionante desfile militar en el que mostró su arsenal de misiles y lo que parecía ser un nuevo proyectil balístico intercontinental. Precisamente, los continuos ensayos de misiles de Pyongyang llevaron en las últimas semanas a Washington a enviar a la península coreana su portaaviones de propulsión nuclear USS Carl Vinson y su flota de ataque para realizar maniobras conjuntas con Seúl, lo que disparó la tensión al máximo. Desde que Kim Jong-un llegó al poder a fines de 2011, el régimen norcoreano llevó a cabo entre 50 y 75 ensayos de misiles, la mayoría de los cueles fueron exitosos, con el fin de mejorar su tecnología armamentística. Corea del Norte advirtió, también, que está ultimando el desarrollo de un misil balístico intercontinental (ICBM) con capacidad de alcanzar Estados Unidos, aunque los expertos se muestran escépticos con que su capacidades estén tan avanzadas. Fuente: MinutoUno

