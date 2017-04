Buscan a dos nuevos sospechosos por el crimen de la argentina en MÃ©xico

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 29 Abril 2017 09:50 Visto: 46 Twitter Mundo Buscan a dos nuevos sospechosos por el crimen de la argentina en México Se trata de dos hombres que estuvieron alojados en la casa que compartían Cintia Vanesa González y su novio en Playa del Carmen. Hasta el momento el cuerpo de la joven argentina permanece en la morgue, ya que su familia no pudo viajar todavía "para reconocerla de manera oficial a fin de realizar la entrega del cadáver". Los investigadores del crimen de la joven argentina Cintia Vanesa González, asesinada el lunes en la ciudad mexicana de Playa del Carmen, buscan como sospechosos a dos hombres que estuvieron alojados en la casa de la víctima, informaron fuentes judiciales. En tanto, el cuerpo de la joven argentina de 29 años permanecía en la morgue "toda vez que ningún familiar ni personal del consulado se ha presentado ante la autoridad para reconocerla de manera oficial a fin de realizar la entrega del cadáver", informó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en un comunicado. Con el fin de ayudar a la familia a viajar, los amigos de Vanesa suspendieron una marcha prevista para esta noche tanto en Buenos Aires como en Playa del Carmen y su prima, Carolina Benítez, pidió a quienes deseen colaborar que lo hagan a través de la caja de ahorro 05010127881821 del banco ICBC o el CBU 0150501601000278818212. En la investigación, se están siguiendo los datos aportados por un amigo venezolano de Vanesa y de su novio, Francisco Cavalli (21), que el lunes por la noche concurrió a la casa que ambos compartían en Colonia Colosio en momentos en que la joven argentina ya estaba desaparecida. Según relató a Télam una fuente judicial, el joven declaró que ambos vivían con un amigo llamado Illich que fue el primero al que Francisco llamó cuando no encontraba a Vanesa y éste le dijo que no la había visto. Cerca de las 23.30 del lunes, este amigo concurrió a la casa de la pareja y allí estaban tanto Illich como Francisco, quien comentó que no faltaba ropa de su novia, pero sí plata que ambos tenían ahorrada en una mochila y le preguntó al huésped: "¿No será que el chavo que metiste agarró el dinero?. Entonces, según la declaración del venezolano, Francisco le comentó que Illich había llevado a otro joven a la casa, sin su consentimiento, para mantener relaciones sexuales, pero cuando el novio de Vanesa le pidió que le mostrara una foto, éste tomó una tablet y le dijo que había borrado la conversación y la aplicación a través de la cual lo había conocido. Después de esto, ambos discutieron e Illich se fue de la casa sin poder haber sido localizado hasta ahora ni él ni el otro joven que también había estado alojado allí. Por otra parte, en el marco de la causa, caratulada como "homicidio calificado", se confirmó que Cintia Vanesa murió por "estrangulación a lazo" y que el crimen se produjo entre las 18 y las 20 del lunes, es decir antes de que el amigo venezolano concurriera a la casa a hablar con el novio de Vanesa y cuando presuntamente la víctima ya estaba asesinada en el patio y dentro de una caja de cartón. Por eso, la principal sospecha apunta al Illich y al joven que conoció a través de una aplicación para mantener encuentros amorosos, indicó un vocero. En tanto, Cavalli quedó desvinculado del homicidio luego de que testigos lo ubicaron en su trabajo en el hotel Reef Playacar en el horario del crimen. Mientras avanza la pesquisa, se abrió una página en Facebook llamada JusticiaxVane en la que tanto amigos de Buenos Aires como de Playa del Carmen tratan de ayudar a la familia a reunir dinero para poder repatriar el cuerpo a la Argentina. Fuente: MinutoUno

