"Si yo no era hijo de Eduardo Aliverti no llegaba ni siquiera a juicio"

Pablo Garc铆a Aliverti brind贸 una entrevista luego de la sentencia que lo conden贸 a 4 a帽os de prisi贸n por atropellar y matar a un vigilador. En la nota insisti贸 en su inocencia. "Una cosa es respetar en silencio el dolor ajeno y otra distinta es soportar mentiras", dispar贸.

"Si yo no era hijo de Aliverti no llegaba ni siquiera a juicio. Si yo no fuera quien soy, esto terminaba de otra manera, como ha pasado con much铆simos otros accidentes", advirti贸 Garc铆a Aliverti, que es hijo del locutor Eduardo Aliverti. En efecto, insisti贸 una y otra vez en que los medios condicionaron a los jueces. "El problema fue que primero hubo un juicio medi谩tico que me conden贸 y despu茅s estuvo el juicio del poder judicial, que lo sigui贸. Considero que los jueces no se animaron a hacer lo que dictaba el derecho estricto por las consecuencias medi谩ticas que se avizoraban", dijo el reportaje con la revista Noticias.

El 17 de febrero de 2013, Garc铆a Aliverti atropell贸 y mat贸 a Reinaldo Rodas, un vigilador del country Mapuche que manejaba su bicicleta por el segundo carril de la Autopista Panamericana. El cuerpo rompi贸 el parabrisas e ingres贸 al auto. Garc铆a Aliverti manej贸 unos 17 kil贸metros hasta la casilla de peaje con el cuerpo en el interior del veh铆culo.

"Entiendo que lo sorprendente y la espectacularidad puede venir por el hecho de los 17 kil贸metros y se habla mucho de la l贸gica. 'Lo l贸gico hubiera sido que鈥'. Pero hablame de l贸gica cuando te entra un cuerpo al auto cuando no te lo esper谩s, te estalla en la cara el parabrisas y recib铆s un golpe en el pecho. No entiendo c贸mo pueden hablar de l贸gico sin hacer pasado un momento como ese. Yo segu铆 en b煤squeda de ayuda. Adem谩s, una parte del cuerpo de Reinaldo qued贸 sobre el m铆o y no pod铆a agarrar el celular que llevaban en el bolsillo", aleg贸.

Tambi茅n desminti贸 que haya estado borracho, pese a que el an谩lisis arroj贸 que manejaba con 1,45 g/L de alcohol en sangre. "Reconoc铆 que hab铆a tomado dos (cervezas) Corona, nada m谩s. Y muchas horas antes de subirme al auto. Nunca se pudo acreditar que estuviera alcoholizado. Y no lo estaba", sostuvo.

Cuando le aclararon que el fallo sentenci贸 que estaba ebrio, replic贸: "Eso es algo que a煤n tiene que resolver la Justicia porque es un proceso que est谩 cargado de irregularidades. La pipeta estaba descalibrada y consta en la causa que se calibr贸 dos meses despu茅s del accidente. Adem谩s, la contraprueba que presentan se corresponde con otro dispositivo. Me hicieron el control en el Hospital, donde hay vapor de alcohol y despu茅s de que realizaran las curaciones en la cara, justamente con alcohol. Y adem谩s, la prueba se hizo mientras yo ten铆a el celular, lo cual puede alterar el resultado". Y agreg贸: "Los peritos dicen que si yo hubiera manejado con el dosaje que la fiscal dice, no hubiera ni podido manejar".

Garc铆a Aliverti cont贸 que mantiene una relaci贸n con la viuda de Rodas, Catalina. "Conversamos mucho por WhatsApp, a veces lo hablo yo y otras, ella, y cuando no da m谩s, la llamo. De lo que fue el accidente ya no hablamos. Ahora hablamos de temas cotidianos. Estamos en contacto cada una o dos semanas", repas贸.

Sin embargo, el resto de la familia de Rodas no lo perdon贸. "Despu茅s del accidente me quise acercar a toda la familia y s贸lo ella (Catalina) accedi贸, pero el resto de la familia no quiso. De ella entiendo sus necesidades de justicia y hasta las personales, pero no puedo decir lo mismo del resto de la familia. Los hermanos de Reinaldo son los mismos que salieron a decir que yo segu铆a manejando y que incluso hab铆a ido al juicio en auto, no s茅 por qu茅 lo hacen, pero es algo en lo que prefiero no meterme. Es gente dolorida y lo resto", indic贸.

"驴Piensa en la c谩rcel?", le preguntaron. "Lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Yo trato de pensar en que tengo dos hijas y en estar bien por ellas. L贸gicamente, si un tribunal te conden贸 a cuatro a帽os de prisi贸n no pod茅s no pensar en eso. Pero mi norte es que haya Justicia y sigo considerando que tiene que haber una absoluci贸n. Lo que diga el Poder Judicial, lo voy a cumplir. Espero no cruzarme con otras personas que no sean tan influenciables", cerr贸.

Fuente: Infobae