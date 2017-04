Un fiscal kirchnerista pidiÃ³ revocar la condena a Milagro Sala

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 28 Abril 2017 19:39 Visto: 32 Twitter Naciones Un fiscal kirchnerista pidió revocar la condena a Milagro Sala Javier De Luca, fiscal ante la Cámara de Casación, opinó que el fallo que condenó a la jefa de la Tupác Amaru por un violento escrache a Gerardo Morales es arbitrario y pidió que la absuelvan El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca opinó que debe revocarse la sentencia por la que fue condenada Milagro Sala, la jefa de la organización Tupac Amaru, por los disturbios y daños ocurridos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas durante un escrache al por entonces senador Gerardo Morales, actual gobernador de Jujuy. De Luca pertenece a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, creada por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien está siendo investigada por presuntas irregularidades en la compra de un inmueble, maniobra sobre la que viene informando en detalle Infobae. El dictamen también beneficia a María Graciela López -mano derecha de Sala- y Gustavo Salvatierra, ambos condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy como coautores. El fiscal De Luca solicitó además que se declare nula la acusación de la querella que representa a Gerardo Morales. El representante del Ministerio Público cuestionó la verosimilitud y credibilidad de los testigos que declararon que Milagro Sala había instigado a cometer los daños en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en donde Morales iba a participar de una conferencia. Asimismo, De Luca afirmó que no hay pruebas para para atribuir los daños a López y Salvatierra, y agregó que se los ha responsabilizado por el solo hecho de encontrarse en el lugar. Destacó también que Milagro Sala ni siquiera había estado en donde ocurrieron los hechos por lo que la supuesta instigación no debía haberse dado por sentada sino que debió haberse demostrado judicialmente. El 16 de octubre de 2009 estaba prevista para las 18 una conferencia sobre el control de los fondos públicos otorgados a las organizaciones sociales. Del encuentro iban a participar el Presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy; el Auditor General de la Nación, Alejandro Nieva; y el entonces Senador Nacional por Jujuy, Gerardo Morales. El Tribunal Oral Federal de Jujuy dio por probado que entre las 5 y las 6 de la tarde aproximadamente, al arribar Morales al lugar, María Graciela López -quien ya estaba en el hall del edificio- con su teléfono celular avisó de la presencia del hoy gobernador jujeño. Luego de unos instantes, llegaron en autos Fiat Idea un grupo de entre 10 y 20 jóvenes comandados por Ramón Gustavo Salvatierra y María Graciela López. Ingresaron de manera violenta rompiendo los vidrios del frente del edificio, arrojaron huevos, piedras y todo tipo de elementos contundentes que encontraban a su paso, tales como sillas, mesas, perforadoras, cajas con documentación, entre otros. Después de unos minutos en los que se produjeron los desmanes, y tras romper el mobiliario y agredir a las personas que se encontraban presentes, huyeron en distintas direcciones. Algunos lo hicieron a la carrera, otros se fueron en vehículos que estaban estacionados en la puerta del Consejo mientras que en el hall permanecieron Salvatierra y López. Estos últimos continuaron -según la investigación- insultando y agrediendo verbalmente, sobre todo a Gerardo Morales. De acuerdo a los testimonios, le gritaron al entonces Senador "¿a quién vas a venir a controlar vos? Hijo de puta, la vas a pagar, venimos en nombre del pueblo, ya te encontramos, esta vez no te escapas. ¿Que mierda hablás de las organizaciones sociales? Dejate de joder con los planes sociales". En su dictamen, el fiscal De Luca, perteneciente a Justicia Legítima, solicitó que se revoque la sentencia y se absuelva a Milagro Sala, María Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra. Quién es De Luca De Luca se formó en la cátedra del ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, de la que formó parte desde el año 90 y durante una década, convirtiéndose en un discípulo del ex juez. Desde 2011, es fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, y es uno de los principales referentes de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. Entre sus polémicos dictámenes -y sólo para mencionar uno de muchos- al dictaminar sobre un pedido de sobreseimiento que hizo Amado Boudou en la causa Ciccone, De Luca sostuvo que no sabía qué delito había cometido el ex vicepresidente. Fuente: Infobae

