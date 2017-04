Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 28 Abril 2017 13:05 Visto: 339 Twitter En el Concejo Deliberante Un proyecto de análisis a funcionarios desató un duro cruce Durante la jornada del jueves se trataron varias ordenanzas y entre ellos este proyecto que incluye una rinoscopia. Hubo diferencias entre los concejales. La sesión del jueves en el CD capitalino fue bastante agitada y conflictiva. - eldiariodecatamarca.com.ar En diálogo con EL DIARIO DE CATAMARCA, Juan José Sigampa, concejal del Bloque Justicialista habló sobre la presentación del certificado de aptitud psicofísica y declaró que “estoy de acuerdo con el proyecto que obliga a que los funcionarios que se hagan estudios cada dos años, pero no estoy a favor de que Ariel Pedemonte lo haya iniciado, porque no es el indicado para hacerlo”. En tal sentido dijo que lo hace porque “el piensa que la zona nuestra está plagada de droga y hay extrema pobreza. Y no es así, la droga es un flagelo en todo el país y no de un circuito. Además en los últimos años se ha progresado bastante”. Esto generó una tensa discusión entre los concejales hasta que finalmente las aguas se calmaron y el proyecto fue aprobado y la sesión siguió su curso. Cabe destacar que esta ordenanza establece que los funcionarios de la comuna de la Capital, del Concejo Deliberante y del Juzgado de Faltas Municipales deberán realizarse un examen psiquiátrico y psicológico, rinoscopia y análisis de sangre y orina.

Ambiente y Espacios Públicos Durante la sesión también se trató un proyecto que fue enviado por el Ejecutivo Municipal y otro que presentó la concejal Jimena Herrera sobre la creación de esta Secretaría. Sigampa se refirió al cruce que protagonizó con la concejala y los ediles Gilberto Filippin y Juan Cruz Miranda y manifestó que “ella hablaba de una Secretaría de Medio Ambiente, pero no especificaba bien que es lo que quería, así que también se decidió tratar otro proyecto que se refería a la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos y que finalmente fue aprobado”. Con respecto a esta ordenanza, el concejal expresó que “esta Secretaría va ordenar el tema de los kioscos que se encuentran en las veredas y se va a cuidar los Espacios Públicos. El diputado Nicolás Verón podría estar a cargo, pero quizás sea otro dirigente”.

