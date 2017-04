Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 28 Abril 2017 12:26 Visto: 194 Twitter Conflicto en El Alto Denuncian al intendente Ojeda por abuso de autoridad La realizaron los trabajadores suspendidos por el jefe comunal y la radicaron en la sede de la comisaría departamental. Así lo confirmó este viernes a EL DIARIO DE CATAMARCA Juan Ramón Lazo, uno de los empleados de la municipalidad de Los Altos que fue suspendido por el intendente Ariel Ojeda, por el corte realizado el pasado martes en esa localidad. En tal sentido dijo que “este viernes hicimos la denuncia en la comisaria departamental, en forma individual, por abuso de autoridad. Según el curso de los acontecimientos, vamos a analizar los pasos a seguir”. Por otra parte dijo que continúan con el corte de ruta en los accesos a El Alto y adelantó que “no vamos dar marcha atrás con esta manifestación. Hasta que no se levanten las sanciones, vamos a seguir con el corte”. Consultado sobre si habían mantenido contacto con las autoridades dijo que “si, vino el senador Ojeda, hermano del intendente; Diego Marenco, presidente del Concejo Deliberante pero todos nos mienten. La verdad ya no les creemos nada.” En cuanto al jefe comunal Ariel Ojeda manifestó que “se presentó en la comisaría para enterarse de la denuncia, pero no quiso dialogar con nosotros. No nos quiere reconocer como gremio y por lo tanto es difícil recomponer la situación”. Finalmente informó que los empleados sancionados siguen realizando el corte de ruta con apoyo de los dirigentes del SOEM. “Están los dirigentes de Capital, Valle Viejo, Paclín y FM Esquiú. Si esto no cambia, vamos a analizar los pasos a seguir “.

