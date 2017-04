Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 28 Abril 2017 11:18 Visto: 21 Twitter Nacionales Escándalo en Bahía Blanca: hallan una planta de marihuana en un colegio Ocurrió en la Escuela 60, ubicada en Humboldt y Fournier. La planta estaba en el patio del establecimiento entre medio del pasto. Los padres reclaman explicaciones a las autoridades educativas. La comunidad educativa de Bahía Blanca se encuentra convulsionada por estas horas luego del hallazgo de una planta de marihuana en el patio de una escuela. Todo comenzó el jueves cuando la directora de la Escuela 60, ubicada en Humboldt y Fournier, retiró de las instalaciones una bolsa que contenía el arbusto y la tiró en el cesto de la calle. Según su relato, la planta estaba tirada en el medio del patio y por eso la sacó. Sin embargo, el padre de uno de los alumnos dio una versión totalmente diferente. "Fui a llevar a mi hijo y estaban todos los chicos de la primaria saliendo. Había mucho bullicio hasta que supe que había una planta de marihuana. La guardé en el baúl de la motito y la llevé a la comisaría Cuarta, donde me atendió una oficial y me dijo que iban a llevarla a analizar", explicó el hombre en declaraciones a La Brújula 24. Y agregó: "La planta no estaba seca porque la habían cortado hacía un ratito, estaba verde. Creció entre el pasto alto del patio. La misma vicedirectora y una profesora me reconocieron que estaba cultivada adentro de la escuela. Hoy llevé a mi hijo de cinco años a la escuela y les pedí explicaciones porque los alumnos más grandes se llevan las hojas escondidas". El hombre no descartó que el arbusto haya sido plantado por algún chico sin que la directora supiera. "Era una planta grande", finalizó.

Fuente: MinutoUno

