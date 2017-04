El Ejecutivo otorgÃ³ un 20% de recomposiciÃ³n salarial

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 28 Abril 2017 09:56 Visto: 83 Twitter Acuerdo con estatales El Ejecutivo otorgó un 20% de recomposición salarial Tanto la Asociación de Trabajadores del Estado como la Unión del Personal Civil de la Nación firmaron sendos acuerdos con el gobierno por la nueva pauta salarial. Excluye a la Policía, Educación y Salud. El ministro Aredes rubricó el jueves el acuerdo salarial con los gremios estatales. - eldiariodecatamarca.com.ar En el caso de la UPCN, en la noche del jueves firmaron con el Ministerio de Hacienda, representado por Ricardo Aredes, el acuerdo salarial que fija un incremento del 20% dividido en tres partes para los trabajadores de la Administración Pública Provincial.



En el marco de ese acuerdo no se contempla a los trabajadores de la Educación, Policía y Salud. El aumento de sueldos 2017 en tres cuotas que se aplicará con un 10% a partir del 1º de mayo; 3% desde el 1º de julio; y 7% desde el 1º de septiembre. Por otra parte se estableció que el incremento que se otorgue en mayo no será inferior a $1.600; el de julio no podrá estar por debajo de los $2.000; y el de septiembre tendrá un piso de $2.800. En cuanto a las categorías más bajas que totalizan alrededor del 65% de la planta estatal el incremento salarial significaría un estimativo del 28%. Además acordaron un paliativo no remunerativo y no bonificable de $1.300 por única vez para el mes de abril.

ATE Por su parte la dirigencia de ATE también acordó con el ministro de Hacienda, Ricardo Aredes y de Obras Públicas, Rubén Dusso un incremento a partir del primero de mayo en tres cuotas: 10 por ciento, 3% por ciento a partir del primero de julio y un 7% a partir de septiembre. Además, se estableció una cláusula gatillo por la cual si en octubre la inflación hasta septiembre sobrepasa el 25 por ciento, la diferencia se abonará con los haberes del primero de los meses mencionados. Además habrá un blanqueo del 43% en los haberes de los trabajadores, uno de los ítems solicitados de forma urgente por el sindicato por pedido de las bases. El acuerdo iba a ser informado en asamblea este viernes a la totalidad de los agentes.

