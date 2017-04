Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 27 Abril 2017 21:06 Visto: 92 Twitter Presencia del Secretario de Seguridad en la Cámara Alta La diputada Guerrero dijo que la reunión con Denett fue “muy positiva” La legisladora remarcó la presencia del funcionario junto a todo su equipo para responder a las inquietudes de todos los bloques. Sobre la polémica por los dichos de Denett, expresó que el Secretario dijo que fue “un exabrupto”. La diputada Guerrero opinó sobre la visita de Denett a la Cámara Alta. - eldiariodecatamarca.com.ar La diputada del bloque del Frente Para la Victoria, Cecilia Guerrero, dialogó con El Diario de Catamarca sobre la visita a la Cámara de Diputados del secretario de Seguridad de la provincia, Marcos Denett, durante la jornada del jueves. Al respecto, dijo que la reunión fue “muy positiva” y remarcó que el funcionario “concurrió con su equipo como lo ha hecho las veces que se lo ha invitado a la Legislatura a brindar toda la información atinente al área de su cartera”. “Ha sido una reunión muy positiva. La Secretaría ha explicitado con muchos detalles y datos estadísticos cómo viene trabajando la implementación de nuevas formas en la concepción de nuevos paradigmas de seguridad democrática y la tarea de participación de la comunidad en temas de seguridad”, expresó la legisladora. Consultada por los temas más importantes tratados durante el encuentro Guerrero hizo referencia a la presentación de información estadística sobre los resultados que vienen obteniendo las fuerzas de seguridad de la provincia en orden a la lucha contra el narcotráfico. También se tocaron otros aspectos como la seguridad en las rutas, cuestiones atinentes a datos vinculados al personal policial, a la situación de comisarías y destacamentos policiales, entre otros. “En todas las preguntas Denett y su equipo fueron muy prestos a dar las respuestas adecuadas y proporcionar todos los datos requeridos por los legisladores”, añadió. Guerrero también hizo referencia a la polémica con el Poder Judicial por los altos índices de delitos cometidos por reincidentes en el último tiempo. “Acá se está dando una situación por la preocupante inacción del Poder Judicial en el sentido en que al demorar los procesos judiciales y al no obtener respuestas más rápidas en cuanto a la concreción de esos procesos, se está dando la situación de que los hechos más violentos son protagonizados por gente que ya tiene antecedentes y con numerosas detenciones”, amplió la diputada. En este sentido, adelantó que se invitó para la semana que viene a la Legislatura a la Corte de Justicia y al Procurador General de la Corte a una reunión “para abordar las cuestiones que hacen al quehacer del Poder Judicial y seguramente se abrirán otras instancias para seguir trabajando”. “La Justicia al no resolver las situaciones y al no arribar a una condena facilita de algún modo que esta gente vuelva a delinquir.

Esto nos abre la puerta a analizar en conjunto con el Poder Judicial cuáles son los aspectos del procedimiento que pueden ser modificados. Cómo podemos hacer entre todos para aportar contribuciones para un mejoramiento de la seguridad”, completó. Finalmente, ante la consulta por la polémica sobre las declaraciones de Denett al asegurar que “haría lo mismo” que los hermanos Ponce –detenidos por matar a un joven que intentó robar un auto en su domicilio-, Guerrero expresó su apoyo al funcionario y relató que “el secretario Denett ha tenido la hombría de bien de apenas iniciada la reunión manifestar a los legisladores de todos los bloques una aclaración sobre sus declaraciones señalando que se había tratado de un exabrupto marcado por un momento de mucha preocupación y molestia por los hechos ocurridos en los últimos días” y cerró afirmando que “el Gobierno y en particular la Secretaría de Seguridad de ningún modo avalan ni incentivan la justicia por mano propia”.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626