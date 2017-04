Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 27 Abril 2017 12:21 Visto: 128 Twitter Fue aprobada en Diputados Ya es ley la ayuda a Catamarca por las inundaciones La C谩mara baja aprob贸 en la noche del mi茅rcoles el proyecto presentado por el Senado por el que se resuelve la asistencia de la Naci贸n a once provincias afectadas por fen贸menos meteorol贸gicos. Diputados convirti贸 en ley la asistencia de la Naci贸n a las provincias afectadas por el temporal. - eldiariodecatamarca.com.ar La C谩mara de Diputados aprob贸 con 166 votos a favor, dos en contra y una abstenci贸n, un proyecto del Senado para declarar la emergencia en las zonas afectadas por las fuertes lluvias, que contempla la asistencia financiera de la Naci贸n. La flamante ley declara la zona de desastre y emergencia h铆drica, econ贸mica, productiva y social por el t茅rmino de 180 d铆as en distintos partidos, departamentos, localidades y parajes de once provincias. Entre ellas figuran Catamarca, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chubut, Tucum谩n, R铆o Negro, La Pampa, Salta y Jujuy. Conforme al proyecto se ordena la asistencia econ贸mica y financiera por parte de la Naci贸n. Tambi茅n se garantiza las exenciones impositivas a las familias damnificadas y se establece que el Gobierno puede prorrogar el plazo de 180 d铆as e incluir a otras localidades que no estuvieron incluidas en esta iniciativa. El Poder Ejecutivo deber谩 constituir en el plazo de 30 d铆as un fondo especial, con aportes del Tesoro Nacional, para afrontar la asistencia a los damnificados y la reconstrucci贸n de las econom铆as afectadas. Estas partidas ser谩n distribuidas de acuerdo a los objetivos y prioridades que se fijen en coordinaci贸n con las provincias y los municipios afectados. Tambi茅n se establece el env铆o de fondos adicionales a la cobertura de planes sociales en las zonas afectadas.

A帽o XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y period铆stica: Sarmiento 581 - 2潞 Piso "A"| Tel.: 0383-4425626