Intendente descalifica a homosexuales para criticar a funcionarios provinciales

El intendente de la localidad santafesina de San Jorge, Enrique Marucci, calificó, a través de las redes sociales, de "putos de mierda" a los funcionarios provinciales, a quienes acusó de "cagar" a su distrito. Marucci, del partido Unión Vecinal, ya había protagonizado una fuerte polémica a principios de año, cuando dijo que si fuera Presidente "cierro el Congreso y manejo por mi cuenta" y pidió "volver a lo riguroso, al garrotazo. Garrote, garrote y garrote, es la única solución" para acabar con la inseguridad. Ahora, a través de la red Twitter, posteó: "Q es para el socialismo q gobierna dialogo cagar a San Jorge sin avisar putos d mierda no sirven para nada!!!". El subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual provincial, Esteban Paulón, le respondió afirmando que Marucci "discrimina y agravia a la sociedad santafesina", amenazó con radicar una denuncia en la Justicia. Según una declaración firmada por Paulón, los términos de Marucci "constituyen un acto claramente discrimiantorio que agravia a la sociedad santfesina toda". "Queremos repudiar los dichos agraviantes y discriminatorios del Intendente Marucci que no sólo agravian al Gobierno de Santa Fe o el Partido Socialista, sino a la sociedad santafesina toda. Las diferencias políticas deben dirimirse a través del diálogo y con respeto, nunca con insultos que discriminan y lastiman a toda la comunidad", advirtió el funcionario. Paulón agregó, por último, que "los 'putos de mierda' lo visitaremos la semana que viene. Nos vemos en San Jorge", avisó. Tras las críticas, Marucci pidió disculpas pero dijo que mantiene el enojo con el gobierno del socialista Miguel Lifschitz. El tuit de la polémica fue borrado.

Fuente: MinutoUno

