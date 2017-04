La autopsia revelÃ³ que Tamara CÃ³rdoba fue estrangulada y quemada

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 27 Abril 2017 10:52 Visto: 25 Twitter Córdoba La autopsia reveló que Tamara Córdoba fue estrangulada y quemada Tamara Córdoba, la joven de 20 años hallada el miércoles asesinada en un descampado de Villa Nueva, murió por estrangulación manual y su cuerpo fue quemado después, posiblemente para borrar huellas de un abuso sexual. El funcionario judicial señaló a la prensa que según la autopsia, Tamara presentaba "golpes en el ojo, en la boca y en el pómulo izquierdo" y que esos serían "los signos de sometimiento". Bosio agregó que "probablemente" Tamara se desmayó luego de los golpes y el asesino la estranguló "de forma manual" hasta provocarle la muerte. El resultado de la autopsia estableció que el cuerpo fue incinerado "post mortem" pero no pudo establecerse si hubo abuso sexual, por lo que se hicieron los "hisopados correspondientes en la zona anal, vaginal y debajo de las uñas para poder obtener el análisis correspondiente" agregó el fiscal. "Hay un contenido sexual en todo esto", señaló Bosio, quien declaró que el cuerpo tenía quemaduras principalmente "en las partes pudendas de la víctima", por lo cual el imputado habría querido borrar las huellas de un abuso. El fiscal agregó que el detenido Alan Barrios fue imputado por el delito de "homicidio calificado por violencia de género" por considerar que se aprovechó de "una jovencita que estaba bastante alcoholizada" e "indefensa" y que se negó a tener relaciones sexuales con él, lo que "desencadenó toda esta tragedia". Barrios, que fue detenido ayer, fue la última persona que estuvo con Tamara tras una noche de festejos en el boliche "El Reyno". Sobre la relación entre la víctima y el imputado, el fiscal declaró que eran amigos y vivían en la misma casa familiar, pero que no había "vínculo de sangre y tampoco ningún tipo de vínculo amoroso". Por su parte, Gustavo Córdoba, padre de la joven señaló que no lo puede "creer" y que su hija "tenía buena relación con Alan". Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626