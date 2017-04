Maduro dijo que dio un "paso gigante" tras ordenar el retiro de la OEA

El presidente de Venezuela, Nicol谩s Maduro, dijo que dio un "paso gigante para romper con el intervencionismo imperial" al ordenar el inmediato retiro de su pa铆s de la Organizaci贸n de Estados Americanos (OEA), que ayer convoc贸 una reuni贸n para tratar la situaci贸n venezolana sin su consentimiento. "26 de Abril 2017 d铆a de Dignidad de Independencia, he dado un paso Gigante para romper con el intervencionismo Imperial #PorDignidadNosVamosDeOEA", escribi贸 Maduro anoche en su cuenta de la red social Twitter. El jefe de Estado pidi贸, en otro mensaje, la comprensi贸n y solidaridad de los pueblos de Am茅rica Latina y del mundo "para derrotar el plan intervencionista contra Venezuela", y solicit贸 al pueblo de su pa铆s mantenerse en "uni贸n c铆vico militar". "La Venezuela Bolivariana Revolucionaria y chavista seguir谩 su marcha hacia nuestra verdadera independencia y nada ni nadie nos detendr谩", agreg贸, citado por la agencia de noticias EFE. La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodr铆guez, hab铆a anunciado previamente que su pa铆s iniciar谩 hoy un procedimiento para abandonar el organismo interamericano, luego de que la OEA convocara a una reuni贸n de cancilleres sin el aval de Venezuela.

El jefe de Estado pidi贸, en otro mensaje, la comprensi贸n y solidaridad de los pueblos de Am茅rica Latina y del mundo "para derrotar el plan intervencionista contra Venezuela", y solicit贸 al pueblo de su pa铆s mantenerse en "uni贸n c铆vico militar". "La Venezuela Bolivariana Revolucionaria y chavista seguir谩 su marcha hacia nuestra verdadera independencia y nada ni nadie nos detendr谩", agreg贸, citado por la agencia de noticias EFE. La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodr铆guez, hab铆a anunciado previamente que su pa铆s iniciar谩 hoy un procedimiento para abandonar el organismo interamericano, luego de que la OEA convocara a una reuni贸n de cancilleres sin el aval de Venezuela.

En un pronunciamiento transmitido por el canal estatal VTV, remarc贸 que Venezuela no participar谩 en lo sucesivo "de ninguna actividad, de ning煤n evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de pa铆ses que solo buscan perturbar la estabilidad y la paz" en su pa铆s. La canciller venezolana critic贸 la iniciativa para convocar la reuni贸n que tomaron las misiones permanentes ante la OEA de la Argentina, Barbados, Brasil, Canad谩, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, M茅xico, Panam谩, Paraguay, Per煤 y Uruguay. "Son acciones dirigidas por un grupo de pa铆ses mercenarios de la pol铆tica para coartar el derecho al futuro del pueblo de Venezuela, para coartar y afectar el derecho a la patria, el derecho a vivir tranquilamente", afirm贸.

Fuente: T茅lam