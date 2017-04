FingiÃ³  haber sido violada por dos hombres

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 27 Abril 2017 01:24 Visto: 994 Twitter Fingió haber sido violada por dos hombres Se trata de una joven que se presentó a denunciar a dos hombres que habrían abusado sexualmente de ella. Según los investigadores la mujer presenta signos de haber mantenido relaciones sexuales, pero consentidas. Según fuentes judiciales a las que tuvo acceso El Diario de Catamarca.com, aseguran que la causa iniciada nada más que hace 48 horas, podría dar un giro notable al caerse la veracidad de los dichos de la joven denunciante que está plagada de contradicciones Todo cambió luego de conocerse que el protocolo de abuso realizado por la justicia no señaló claramente que la interacción sexual hubiese sido forzada, lo que daría por tierra que la joven haya sido violada. Fuentes judiciales indicaron que las pericias médicas señalan la existencia de actividad sexual, pero no confirman que hayan sido forzadas, es decir que no se hallaron en la joven las lesiones características de un ataque sexual, ni signos de agresión física alguna. Por otra parte se conoció que de la declaración que la joven de 30 años expuso en su denuncia inicial y de las que realizó luego ante los investigadores y de ella surgirían cuantiosas contradicciones. Otro de los detalles que llamó la atención de los investigadores es que la joven aseguró que durante el periodo en que estuvo privada de la libertad por sus captores, éstos la obligaron a llamar a su madre para despedirse de ella. Si bien fuentes oficiales confirmaron que la joven realmente hizo el llamado, esa parte de su relato resultó poco coherente. Además la joven habría asegurado que era estudiante universitaria y en realidad habría salido de una sesión con su psicólogo. Por lo tanto se estima que en las próximas horas el fiscal que investiga el caso podría desestimar la carátula como secuestro y violación, y la cambiaría por presunto secuestro y hasta no se descarta que se archive y se ordene la asistencia psicológica a la joven.

