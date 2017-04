Reconstruir el puente de la ruta 33 costará 40 millones de pesos

El puente del río Santa Cruz es esencial para conectar la provincia con el sur de la provincia y provincias del centro del país.-eldiariodecatamarca.com.ar La Administración de Vialidad Provincial presentó el plan de recuperación y rehabilitación del puente sobre río Santa Cruz que fue dañado e inhabilitado a causa de la creciente y el temporal que azotó a la provincia a fines de marzo pasado. Durante la presentación se especificó que el plan contempla la construcción de dos terraplenes permeables, y en cada uno de ellos la colocación de fusibles (alcantarillas metálicas).



Además se confirmó que la obra se ejecutará con recursos propios de la provincia y la inversión supera los 40 millones de pesos. El tiempo estipulado de obra es de seis a ocho meses, por lo que se calcula que la recuperación del puente sobre el río Santa Cruz estaría culminada para la temporada estival.



Se trata de una obra esencial y prioritaria para el Gobierno de Catamarca ya que el puente se encuentra ubicado sobre la Ruta Provincial N° 33, uno de los principales corredores viales y de acceso a la provincia. "La obra es prioritaria para la provincia porque se trata de una ruta estratégica, ya que por allí recibimos vía Córdoba, centro y sur del país la mayoría de los insumos y gente que llega a la provincia. Como así también tenemos la comunicación con el aeropuerto que para nosotros es fundamental no solo por el turismo, sino también por el tema sanitario y de insumos”, explicó el Administrador General de Vialidad de la provincia de Catamarca, Hugo Naranjo.



A su vez, remarcó la diferencia que existe entre construir un puente nuevo y recuperar el existente. En tal sentido, subrayó que construir un puente nuevo "no nos garantiza absolutamente nada” e implica una enorme erogación. "La ejecución de un puente nuevo nos costaría alrededor de 200 millones de pesos y nos llevaría al menos dos años entre el llamado a licitación y construcción”, precisó.



Aspectos técnicos



En cuanto a las especificaciones técnicas de la obra, Naranjo explicó que "la preocupación de Vialidad es lo que sucede río arriba por las defensas de las márgenes, por lo que le pedimos a Hidráulica que realice un estudio y proyectar un trabajo para evitar que el río tome cursos indebidos y encausarlo hacia el puente, y de esta manera lograríamos preservar los terraplenes que ejecutaremos y la ruta existente”, señaló.



Remarcó además que las obras proyectadas permitirán tener un paso permanente por la Ruta Provincial N° 33 sin los inconvenientes que puede generar una nueva creciente. Sin embargo, aclaró que "esto no quiere decir que la obra será infalible ante otro fenómeno climático de la misma magnitud, pero se nos asegura que se mantendrá transitable y los daños serían menores”.



Aporte de profesionales



El Administrador de Vialidad de la provincia de Catamarca y técnicos y profesionales del organismo se reunieron en la tarde del martes con profesionales y funcionarios para brindar detalles y exponer el plan de recuperación y rehabilitación del mencionado puente.



"Por decisión de Vialidad de la provincia, se hizo una convocatoria al Colegio de Geólogos y al Centro de Ingenieros como así también a los profesionales de la Dirección de Hidráulica y técnicos y profesionales de Vialidad para dar a conocer el plan de reconstrucción del puente de la Ruta Provincial N° 33. En la oportunidad los profesionales y técnicos realizaron sus aportes y sugerencias a la obra planificada”, indicó Naranjo, tras puntualizar que se trabajará de manera consensuada con la Dirección del Hidráulica de la provincia y las entidades de profesionales, destacando y valorando los aportes que realizaron al plan de obra presentado por Vialidad Provincial.