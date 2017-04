Blas le reclamó a Peña por la falta de asistencia de la Nación a Catamarca

Ines Blas reclamó mayor apoyo de Nación a la provincia.-eldiariodecatamarca.com.ar Durante el primer informe de gestión que brindó el Jefe de Gabinete Nación, Marcos Peña, ante los miembros de la Cámara Alta Nacional, la senadora por Catamarca, Inés Blas, cuestionó al funcionario por las respuestas dadas por el gobierno central a los pedidos de asistencias a las provincias que están sufriendo las consecuencias de las fuertes lluvias. También reclamó por la Ruta Nacional N° 157 y la falta de la firma del decreto para el pago del 82% móvil a jueces y funcionarios judiciales. En este sentido, la legisladora catamarqueña remarcó la asistencia inmediata por medio de un helicóptero provisto por Gendarmería Nacional que permitió llegar a las zonas aisladas, como también el trabajo de coordinación entre el Ministerio de Desarrollo de la Nación y la provincia para entregar abrigo, alimentos y agua a las familias afectadas. Sin embargo le comunicó al Jefe de Gabinete que “no es suficiente” porque la peor problemática que vive la provincia de acuerdo a la evaluación que hicieron los organismos provinciales va a llevar 3 años recuperar la infraestructura vial afectada, la infraestructura energética, la red de agua, puentes, el sistema productivo. “Los equipos de los diferentes ministerios de mi provincia han llevado solución inmediata en el término de 72 horas aproximadamente pero las soluciones son transitorias no son permanentes, han sido soluciones de emergencia. Esto es sumamente costoso...” resaltó. Blas hizo referencia a las 250 familias cuyas viviendas fueron afectadas por el temporal de las cuales 59 deben ser relocalizadas. “Ustedes nos ofrecieron conteiner, nosotros les agradecemos pero de acuerdo a las estimaciones que se hicieron, desde el punto de vista del costo de lo que significa adaptar un conteiner a vivienda, que además no tienen baño, sale exactamente lo mismo o con una diferencia mínima a que nosotros les construyamos módulos habitacionales a la gente, dándoles una solución definitiva”, subrayó. Blas fue más allá y expresó que le “duele la indiferencia y la insensibilidad del Gobierno Nacional ante circunstancias como estas”. “Ya no solo hablo de mi provincia, adhiero a las palabras de la compañera de La Pampa y de todas las provincias que están viviendo esta situación, mi pregunta específica es: qué piensan hacer ustedes con nosotros? Con las provincias afectadas por estos devastadores temporales, cómo nos van a asistir? Nos van a ayudar a recuperar todo lo que hemos perdido?” le pregunto al Jefe de Gabinete de Nación. Al respecto, Peña respondió que la intención en la reconstrucción es a corto plazo y minimizó la polémica de los conteiners comprometiéndose a revisar el tema de las viviendas. Modificación del trazado de la Ruta N° 157 Por otra parte, la legisladora también recriminó al funcionario nacional que el gobierno central no tenga planificado realizar la obra de modificación del trazado de la Ruta Nacional N° 157 en el sector conocido como la Curva de la Muerte. “En el Senado hay un Proyecto de Comunicación, que fue aprobado el año pasado, pidiéndoles que por favor se modifique la traza que por su peligrosidad se lleva la vida de cientos de ciudadanos. Usted me responde que no está planificado, después de que este Senado ha aprobado el proyecto, yo he hablado en distintas ocasiones con el Director Nacional de Vialidad, quien ha ido a Catamarca y ha declarado públicamente que eso se va a hacer”, criticó. Ante este requerimiento, el Jefe de Gabinete informó que han decidido invertir 360 millones de pesos para planificar y repavimentar ese camino en dos tramos: Desde la Ruta 60, desde el límite con Córdoba y empalme con la Ruta 157 y sobre la Ruta 157 desde la intersección de la Ruta 60 hasta Frías. El funcionario estimo el inicio de las obras para diciembre de este año. 82% móvil para jubilados del Poder Judicial Asimismo, Blas reclamó la no puesta en vigencia para el pago del 82% móvil personal jerárquico del Poder Judicial a pesar del convenio firmado con Anses. “Todavía seguimos esperando que se firme el decreto a pesar de las múltiples gestiones que se han realizado. Debo decirle que nos sentimos discriminados, el sector judicial jerárquico de la provincia se siente discriminado ante esta situación. Es la única Provincia que no tiene el 82% móvil. La pregunta es qué más hay que hacer para pedir que definitivamente el Presidente Macri firme el decreto”. Ante el reclamo de la senadora catamarqueña el Jefe de Gabinete Marcos Peña se comprometió a acercar más precisiones ya que no contaba en ese momento con dicha información. Emergencia En tanto, previo al informe brindado por el Jefe de Gabinete, el Senado aprobó por unanimidad un Proyecto de Ley con texto unificado de varios senadores declarando zona de desastre y emergencia hídrica, económica, productiva, y social por el término de 180 días a distintas localidades, partidos, departamentos y/o parajes que se vieran afectados por distintos incidentes climáticos. Entre los proyectos se encuentra el Expediente S1188/17 de la Senadora Blas que declara “Zona de desastre y emergencia hídrica, económica, social y agropecuaria por 180 días a las zonas afectadas de la provincia de Catamarca.