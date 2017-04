En una charla TED, el papa Francisco le pidiÃ³ humildad a los mÃ¡s poderosos

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 26 Abril 2017 18:20 Visto: 38 Twitter Mundo En una charla TED, el papa Francisco le pidió humildad a los más poderosos En una aparición sorpresa por videoconferencia en TED, el pontífice aseguró que "el futuro de la humanidad no está solo en las manos de los políticos, de los grandes líderes y empresas". El papa Francisco pidió el miércoles a los poderosos que actúen con humildad o de lo contrario podrían arriesgarse a caer en la ruina, durante una charla de la organización TED en la que llamó al mundo a mostrar más solidaridad con los pobres y los débiles. Francisco envió una charla grabada en video a una conferencia de TED en Vancouver sobre "El Futuro Tú", primera vez que un papa envía un mensaje a la conferencia. En el video, difundido por el Vaticano este miércoles, Francisco delineó su visión sobre la interconexión de la humanidad, diciendo que con la edad se ha convencido cada vez más de que "ninguno de nosotros es una isla". Pope Francis shares an important message about power and humility. Watch his full TED Talk here: https://t.co/kDgz3YW7ao #TED2017 @Pontifex pic.twitter.com/Fbb3hDGqKI — TED Talks (@TEDTalks) 26 de abril de 2017 "El futuro está hecho de nodotros, está hecho de encuentros, porque la vida fluye a través de las relaciones con otras personas", explicó el pontífice. "La existencia de cada uno está profundamente ligada a la de los otros: no se trata de que la vida pase, la vida son interacciones", apuntó. El papa dijo esperar que, mediante este tipo de conferencias, los ciudadanos recuerden que se necesitan los unos a los otros. "El futuro de la humanidad no está exclusivamente en manos de los políticos, de los grandes líderes, de las grandes compañías", apuntó Francisco. El Pontífice destacó además a la "revolución de la ternura". "La ternura es el amor que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que parte del corazón y llega a los ojos, a los oídos, a las manos", expresó. Por otro lado, manifestó su esperanza de que los avances de la ciencia y la tecnología aporten igualdad e inclusión social. Según los organizadores de la charla TED, es la primera vez que Francisco participa en una conferencia internacional de este tipo. Su aparición sorpresa obligó a realizar varios viajes a Roma a lo largo de un año, según Bruno Giussani, uno de los responsables de TED. Fuente: Minuto Uno

