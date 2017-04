Encontraron a la adolescente de 15 aÃ±os que era buscada en LanÃºs

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 26 Abril 2017 18:20 Visto: 39 Twitter Nacionales Encontraron a la adolescente de 15 años que era buscada en Lanús Katherine Ocampo era intensamente buscada desde este martes a las dos de la tarde cuando salió de su casa para ir a lo del primo a entregarle la invitación para su fiesta de 15. La hermana confirmó que está con su familia. Durante 20 horas, la familia de Katherine estuvo desesperada. Finalmente, la adolescente de 15 años apareció sana y salva y ya se encuentra con su familia. Su hermana, Daniela, no dio detalles de qué fue lo que sucedió. "Ya está en casa", dijo a minutouno.com. Katherine Ocampo salió el martes a las dos de la tarde de su casa en Villa Jardín, en el partido bonaerense de Lanús hacia la casa de uno de sus primos. Iba a entregarle una invitación para su fiesta de 15. El próximo 13 de mayo es la fiesta y no quedaba mucho tiempo para repartirlas.



Se tomó el colectivo 9 en la esquina de su casa que la dejaba a pocas cuadras. Una tía se la cruzó en el colectivo. "Voy para lo de Jaqui", le dijo y fue la última que la vio. Se hicieron las cinco, las seis, las siete de la tarde y Katherine no aparecía. "Empezamos a llamarla y cuando vimos que no contestaba comenzamos a llamar a los familiares. Nos enteramos que Kathie nunca había llegado a la casa de mi primo y nadie con los que hablamos, la vio o le dijo que se iba a ir a otro lado", había contado Daniela en diálogo con este portal, "A las nueve de la noche mis papás fueron a hacer la denuncia a la comisaría", agregó Daniela. La denuncia se hizo en la comisaría 5ta de Villa Diamante. Los efectivos le tomaron la denuncia y comenzaron a buscarla. "Salimos con mi papa, los policías, los familiares que tenían auto a buscarla por todos lados pero no tuvimos nada", había dicho Daniela que ya puede volver a abrazar a su hermana. Fuente: Minuto Uno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626