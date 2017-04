Los dirigentes sindicales mantienen su postura

Los gremios docentes no ceden en su posici贸n y esperar谩n hasta el 2 de mayo. - eldiariodecatamarca.com.ar Nancy Ag眉ero, secretaria general de UDA declar贸 que 鈥渟i existe una voluntad de tratar de acordar, pero no hay un margen de movilidad en las propuestas, las sumas son en negro y se precarizar谩 el salario de los docentes鈥. Por su Parte, Sergio Guillamondegui, titular de SIDCA manifest贸 que 鈥渁c谩 se est谩 obviando en las paritarias de que no todo es salario, porque hablamos sobre las situaciones de los docentes especiales y ratificamos que no queremos un bono. El ministerio no est谩 dando respuestas a lo salarial y pedag贸gico y despu茅s reclaman que la calidad de educaci贸n es baja鈥. Mario S谩nchez, secretario gremial de ATECA expres贸 que 鈥渉ubo un retroceso en la propuesta, porque nosotros hablamos de que el aumento era desde febrero y hay varios montos en negro. Nosotros analizaremos ir a una medida de fuerza鈥. Nilda Escotor铆n, secretaria adjunta de SUTECA se帽al贸 que 鈥渁c谩 se resienten los aportes patronales hacia las obras sociales, es decir de OSEP y OSPLA. Juan Godoy est谩 en un congreso de la CTA, donde se difundir谩 lo que dice la escuela itinerante鈥.