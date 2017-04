El gobierno aumentÃ³ la oferta salarial, pero los gremios no la aceptaron

Sin marcos Detalles Publicado: Mi茅rcoles, 26 Abril 2017 13:08 Visto: 185 Twitter Paritaria docente El gobierno aument贸 la oferta salarial, pero los gremios no la aceptaron Finalmente no hubo acuerdo este mi茅rcoles entre las autoridades de Educaci贸n y de Hacienda con los dirigentes sindicales y habr谩 otra reuni贸n el martes 2 de mayo. Tal como sucedi贸 en los 煤ltimos encuentros, no hubo acuerdo entre Educaci贸n y los gremios. - eldiariodecatamarca.com.ar Pese a las expectativas que se hab铆an generado por este nuevo encuentro de la paritaria docente, los gremios volvieron a rechazar la propuesta oficial por considerarla insuficiente y decidieron un comp谩s de espera hasta la pr贸xima semana. En esta ocasi贸n el ministro Daniel Guti茅rrez les hab铆a acercado una oferta superadora que consist铆a en otorgar una suma fija no remunerativa por 煤nica vez de $1.000 para marzo y $2.050 para abril, a pagar con la liquidaci贸n de abril. Adem谩s propuso adelantar para abril una suma fija no remunerativa de $1.370 prevista para junio con fondos de origen nacional, totalizando una suma de $4.420 por persona, a la par de otorgar un incremento del 20% al punto 铆ndice distribuido en tres partes. Por 煤ltimo el ofrecimiento oficial inclu铆a una suma fija no remunerativa de $750 pesos por 煤nica vez con la liquidaci贸n del mes de septiembre y llevar a $1.000 el adicional por funci贸n directiva. Sin embargo y tras dos horas de reuni贸n, los dirigentes sindicales decidieron rechazar el ofrecimiento y poner un comp谩s de espera hasta el martes 2 de mayo, seguramente para establecer su estrategia luego del mensaje de la gobernadora Corpacci. NOTAS RELACIONADAS Comenz贸 la reuni贸n entre los gremios y Educaci贸n

A帽o XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y period铆stica: Sarmiento 581 - 2潞 Piso "A"| Tel.: 0383-4425626