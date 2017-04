Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 26 Abril 2017 12:02 Visto: 48 Twitter El tiempo Fuerte descenso de la temperatura en Catamarca Este miércoles se hizo sentir el otoño en el valle central y gran parte del territorio provincial con una mínima que llegó a los 8 grados. La térmica llegó a los 11 grados en las primeras horas de la mañana de este miércoles. - eldiariodecatamarca.com.ar De acuerdo al informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional, en la presente jornada en el oeste de la provincia se registraron bajas temperaturas mientras que en San Fernando del Valle de Catamarca y el valle central, la mínima fue de 11 grados. Se estima que para la tarde la máxima no superará los 24 grados mientras que en el interior provincial no superará los 21. Mientras tanto rige un alerta por la presencia de fuertes vientos en la zona cordillerana. Para el jueves en tanto las condiciones podrían variar por la presencia de viento del sector noreste, nubosidad variable y la temperatura podría ascender unos tres grados. No hay por el momento, posibilidad de precipitaciones.

