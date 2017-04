Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 26 Abril 2017 11:08 Visto: 113 Twitter Aerolíneas Argentinas Los vuelos nocturnos esperan garantías del aeropuerto En un principio se anunció que regresarán el jueves pero desde la empresa informaron que todavía no tienen confirmación oficial. Los vuelos nocturnos figuran hasta éste miércoles como cancelados por la empresa. -eldiariodecatamarca.com.ar Así lo manifestó este miércoles a EL DIARIO DE CATAMARCA, el gerente de la agencia Catamarca de Aerolíneas Argentinas, Rodolfo Riganti, quien manifestó que “hasta ahora los vuelos nocturnos figuran como cancelados”. “Estos se van a poder realizar en la medida que estén las garantías necesarias por parte de los responsables del Aeropuerto Catamarca. Para que tanto el personal de la empresa como los pasajeros puedan transitar por el terraplén habilitado en la ruta 33”.



Al respecto Riganti manifestó que recorrió el tramo habilitado por Vialidad Provincial y consideró que “se encuentra en buenas condiciones y se puede transitar con normalidad. Por supuesto, siempre y cuando no llueva”. Luego agregó que “si desde el aeropuerto nos dan las garantías necesarias, vamos a realizar los vuelos nocturnos. Pero hasta el momento no tenemos ninguna confirmación oficial y figuran cancelados”. Hasta el momento el aeropuerto se encuentra operando en el horario diurno, de 8 a 16 y la programación habitual de los vuelos de Aerolíneas Argentinas se había restringido por las complicaciones en la circulación a causa de los daños provocados por el temporal.

