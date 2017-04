Hallaron muerta a una joven en CÃ³rdoba y detuvieron al hermanastro

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 26 Abril 2017 09:58 Visto: 3 Twitter Córdoba Hallaron muerta a una joven en Córdoba y detuvieron al hermanastro El cuerpo de una joven que estaba desaparecida desde el sábado tras haber ido a un boliche fue encontrado quemado en un descampado de la localidad cordobesa de Villa Nueva, y por el crimen detuvieron a su hermanastro. Se trata de Tamara Córdoba (20), quien era buscada hacía tres días en Villa Nueva, a 150 kilómetros al sudeste de la capital cordobesa. Fuentes policiales informaron a Télam que la joven desapareció luego de haber regresado de bailar del boliche El Reyno junto a su hermanastro, identificado como Alan Barrios. El fiscal de Instrucción de Tercer Turno, René Bosio, había ordenado allanamientos y numerosos rastrillajes en los que intervinieron unos 25 efectivos, incluyendo agentes de la Patrulla Rural y de la división Canes. Durante uno de los rastrillajes, en un descampado de Villa Nueva a pocas cuadras del cruce de las rutas provinciales 4 y 6, el personal policial encontró el cadáver, que tenía quemaduras. En ese cruce, la joven, otras dos amigas y Barrios descendieron del colectivo cuando regresaban de bailar porque la víctima no se sentía bien. Los cuatro jóvenes se desplazaron al cuartel del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Nueva, donde fueron asistidas por el efectivo de guardia. No obstante, Tamara no se quiso quedar ni ser trasladada a un centro asistencial, por lo que decidió marcharse de la dependencia. Sus amigas se fueron y quedó en compañía de Alan, quien relató ante el requerimiento del fiscal que la última vez que la vio Tamara iba por calle Santa Fe, casi Marcos Juárez, donde había un auto negro. Sin embargo, el fiscal Bosio dispuso en primera instancia la detención del hermanastro como sospechoso de haber participado en la desaparición. "Ellos se criaron juntos pero en realidad un parentesco no tienen y para criterio de la fiscalía (Barrios) es el principal sospechoso porque en su momento se ordenó la detención por privación ilegítima de la libertad y ahora, con la aparición del cuerpo, va a cambiar la calificación legal por homicidio calificado por violencia de género", aseguró en una entrevista radial el representante del Ministerio Público. El fiscal Bosio afirmó que aguardaba el resultado de la autopsia para determinar si la víctima fue "abusada o no" y reiteró que hasta el momento recolectó "pruebas importantes" sobre el sospechoso. Varios testimonios coincidieron en señalar que la última persona con la que estuvo Tamara era Barrios, con el que vivía en barrio Industrial de Villa María.

Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626