Cristina insiste con el apartamiento de Lijo en la causa por la denuncia de Nisman

En el marco de la causa en la que se investiga el encubrimiento al atentado a la AMIA, la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner volvi贸 a pedir el apartamiento del juez federal Aril Lijo. En una audiencia oral ante la Sala II de la C谩mara, el abogado Alejandro R煤a dio sus fundamentos sobre porque debe ser apartado Lijo. El juez hab铆a rechazado ese planteo y ahora los camaristas Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah est谩n en condiciones de resolver. Lijo es quien tiene a su cargo la denuncia de Nisman por el presunto encubrimiento de funcionarios iran铆es acusados del atentado a la AMIA mediante el dictado del memor谩ndum de entendimiento con Ir谩n luego de que fue abierta por la C谩mara Federal de Casaci贸n Penal. Es importante recordar que Nisman hab铆a denunciado antes de morir a la ex Presidente, al ex canciller H茅ctor Timerman y a otros funcionarios por el presunto encubrimiento de los iran铆es acusados del atentado a la AMIA. La denuncia fue desestimada por el juez Daniel Rafecas, la C谩mara Federal y Casaci贸n por inexistencia de delito, pero luego fue abierta por Casaci贸n con otra composici贸n. La defensa de Cristina Kirchner cuestion贸 a Lijo porque el a帽o pasado fue apartado de la primera investigaci贸n del encubrimiento del atentado en el que est谩 acusado el ex presidente Carlos Menem, por no seguir las pautas de la C谩mara contra Carlos Corach, ex ministro del Interior del menemismo. Como Lijo fue apartado de esa causa, para el abogado R煤a el juez no puede intervenir en otra causa por encubrimiento del atentado a la AMIA. Vale recordar que cuando Nisman hizo la denuncia, el fiscal acudi贸 primero al juzgado de Ljio, quien se declar贸 incompetente justamente por ser distintos los imputados y el objeto de la investigaci贸n. Luego el caso fue a sorteo y recay贸 en Rafecas. Apartado este juez y reabierta la causa, por sorteo recay贸 en Lijo que deleg贸 el caso en la fiscal铆a. Fuente: MinutoUno