Mauricio Macri viajÃ³ a EEUU para reunirse con petroleros y con Donald Trump

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 26 Abril 2017 08:48 Visto: 30 Twitter Estados Unidos Mauricio Macri viajó a EEUU para reunirse con petroleros y con Donald Trump El Presidente visitará Houston donde tendrá encuentros con empresarios del sector petrolero. Luego irá a Washington para entrevistarse con su par estadounidense. El presidente, Mauricio Macri, viajó a los Estados Unidos para llevar adelante una visita de dos días que iniciará en Houston, Texas, con encuentros junto a empresarios petroleros y continuará en la ciudad de Washington, donde será recibido por su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Acompañan al Presidente en la gira de trabajo, la primera dama Juliana Awada, la canciller, Susana Malcorra; los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Energía y Minería, Juan José Aranguren; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, el senador nacional Guillermo Pereyra, y el vocero presidencial Iván Pavlovsky, quien ya se encuentra en Houston. Macri comenzará su agenda este miércoles en la planta de la Dow Chemical Company y luego participará de un panel sobre energía, encabezado por el presidente de la compañía Feedstock and Energy, Jack Broodo. Más tarde se trasladará a Dow Oyster Creek y visitará Hydrocarbons Command Center Control Room para posteriormente recorrer la Planta que posee la empresa argentina Tenaris en Bay City, Texas. Se trata de una planta en avanzada construcción, productora de tubos de acero sin costura. Ubicada a sólo 800 km de las principales zonas para exploración de hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos, la planta tiene una ubicación estratégica para abastecer la exploración y producción shale en ese país. Con una inversión de US$ 1.800 millones, tendrá una capacidad anual de producción de 600.000 toneladas de tubos sin costura y generará aproximadamente 600 puestos de trabajo en operaciones. Se inaugurará en el otoño norteamericano, a fines del 2017. En horas del mediodía, el mandatario formará parte un almuerzo organizado por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas de Houston en The Houstonian Hotel junto a los ministros Cabrera y Aranguren; al gobernador del estado de Texas, Greg Abbott; el alcalde de Houston, Sylvester Turner, y a 200 invitados. Concluidas las actividades en Houston, el Presidente y la Primera Dama se trasladarán a primera hora de la tarde de este miércoles a la ciudad de Washington donde se alojarán en el Blair House, la casa de huéspedes de la Casa Blanca. En la capital estadounidense, Macri y su esposa serán recibidos por el Presidente Trump y la Primera Dama norteamericana, Melania Trump, a las 11.20 de la mañana (12.20 en Argentina) en la Casa Blanca. Concluidos los pasos formales que incluyen la firma del Libro de Honor y las fotografías oficiales, los mandatarios mantendrán una entrevista privada e inmediatamente después compartirán una reunión bilateral ampliada y un almuerzo de trabajo. La delegación argentina estará integrada por el Jefe de Gabinete Marcos Peña, la canciller Malcorra, los ministros Aranguren y Cabrera; Fulvio Pompeo y el encargado de Negocios de la Embajada, Sergio Pérez Gunella. Por parte de los Estados Unidos lo harán el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado, Rex Tillerson; el secretario de Comercio, Wilbur Ross; el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, y otros funcionarios del gobierno estadounidense. Finalizado el encuentro en la Casa Blanca, el presidente Macri mantendrá una reunión con miembros del think tank (grupo de pensamiento) del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en la sede de la entidad, de la que participarán el titular del CSIS, John Hamer; del Inter-American Dialogue, Michael Shifter, y de Brooking Institutions, Strobe Talbott, junto al intelectual de las relaciones internacionales, Zbigniew Brzezinski. Allí, Macri expondrá luego en la conferencia organizada por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, el Brookings Institute y el Inter-American Dialogue. Por la tarde, se reunirá con un grupo de senadores en el Stron Thurmond Room del Capitolio, donde intervendrán Mitch McConnell (Kentucky), líder de la mayoría parlamentaria, Charles Schumer (Nueva York), líder por la minoría; Bob Corker (Tennessee), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y Benjamin Cardín (Maryland), vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Luego mantendrá en el Office of the Speaker (oficina del presidente de la cámara Baja) un encuentro con los miembros de la Cámara de Representantes Paul Ryan (Wisconsin) Kevin McCarthy (California), Nancy Pelosi (California), líder por la minoría; Steny Hoyer (Maryland), Ed Royce (California), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores. En su última actividad en Washington, Macri se entrevistará con CEOs y altos ejecutivos de empresas en el Hotel Four Seasons, y más tarde se presentará ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde pronunciará unas palabras, previo a ser presentado por el vicepresidente del organismo, Myron Brillant. A las 8.20 de la noche (9.20 en Argentina), el mandatario y la primera Dama, emprenderán el regreso a Buenos Aires para llegar el viernes por la mañana. Fuente: Télam

