Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 25 Abril 2017 20:46 Visto: 162 Twitter Citación de Denett a la Legislatura La diputada Guerrero afirmó que solicitarán la presencia de otros responsables de la seguridad En declaraciones a la prensa, la diputada oficialista dijo que “es necesario escuchar a todos los actores que abordan el tema seguridad”.

La diputada Guerrero quiere la presencia de jueces en la Legislatura.-eldiariodecatamarca.com.ar La diputada provincial, Cecilia Guerrero (FPV-PJ) señaló que como bloque no se oponen al pedido de los legisladores del FCyS-Cambiemos para citar al Secretario de Seguridad, Marcos Denett. “Lo que si pedimos es que se establezca un temario porque la problemática es muy amplia y además que se escuche a todos los actores que abordan el tema”, subrayó. En declaraciones a la prensa la legisladora comentó que dentro del seno de la Comisión de Legislación General han solicitado que si realmente se pretende hacer un abordaje integral de la seguridad amerita incluir en el análisis a todas las cuestiones de prevenciones. “Es decir que además de las políticas definidas por la Secretaria de Seguridad Pública de la Provincia hay otros actores institucionales que integran el sistema y nosotros entendemos que es muy importante que éstos también sean invitados para que sean escuchados, nos den sus panoramas y poder preguntarle sobre el quehacer de los mismos, entre ellos el Poder Judicial”, expresó la diputada Guerrero. Aclaró que este pedido no tiene como objetivo buscar culpables sino conocer cuáles son las necesidades de modificaciones en orden a las herramientas legislativas actualmente en vigencia y que es necesaria que sean abordadas por la Legislatura de la Provincia. “Quizás sea la hora de que todos los poderes del Estado armemos una mesa de consenso para analizar qué medidas debemos adoptar para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Cada uno de nosotros debemos hacernos cargo, tanto oficialismo como oposición, de no haber avanzado en los debates que tenemos pendientes”, concluyó la presidenta del bloque oficialista de la Cámara Baja Provincial.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626