Repuesta de Crook a aparente campaña para denostar a Denett

“LOS QUE ME PRIVAN DE MIS DERECHOS ME ARROJAN JUNTO A LAS BESTIAS SALVAJES, PERO POR ESE MISMO HECHO, COLOCAN ENTRE MIS MANOS LA MASA CON LA QUE DEBO DEFENDERME.” Viene a cuento el epígrafe elegido para emitir alguna opinión acerca de un fenómeno que desde hace tiempo ocupa la atención y la reflexión de expertos y legos en todo el ámbito de nuestra querida patria. Querida patria pero no por ello no golpeada y lastimada en todos sus costados y puntualmente al que refiere esta modesta reflexión. Desde hace años que el tema de la inseguridad ciudadana ocupa los primeros peldaños en la agenda de la preocupación de nuestros gobernantes y actores políticos y no sin razón.- Sin abundar en detalles para no extender la reflexión dejo en claro que el avance de la droga; la agudización de los nichos de pobreza; la enorme masa de niños y adolescentes abandonados; la desacertada política de educación; altos niveles de desempleos ; costo de vida a cada paso más insoportable, y tantos otros factores que sin pronunciarme por los niveles de mayor o menor responsabilidad en sus causas - pues no pretendo hablar de eso –solo señalo a modo de puntos de referencias que bien claro explican el conflicto.- Catamarca , obviamente no escapa de semejante mapa y al contrario parece querer competir con los centros de mayor concentración de la delincuencia.- Un aspecto no mencionado y que bien contribuye cuanto menos a impedir que las soluciones se faciliten, en mi opinión, tiene que ver con el sistema jurídico penal de todo el pais en cuanto a Derecho de fondo se refiere y a los sistemas locales de control de la ejecución de la pena. En este último aspecto , conviene aclarar que no todo depende de lo que se encuentre escrito en la ley , puesto que de acuerdo a las respectivas competencias asignadas a los mal llamados Jueces de Ejecución , ellos tiene un AMPLIO MARGEN DENTRO DEL CUAL se pueden permitir el otorgamiento del régimen de salidas anticipadas previsto en la ley nacional 24660 .- Y no está de más señalar el reciente caso de la menor MICAELA GARCIA VIOLADA Y ASESINADA por el CONVICTO WAGNER respecto del cual los informe psiquiátricos de consuno todos ellos ( tres por lo menos ) le aconsejaban que NO LE DIERA LA SALIDA.- El Juez ROSSI en ejercicio de un cuasi-positivismo ridículo y prevalido seguramente de la fascinación intelectual de un llamado “ Garantismo “ como línea de pensamiento penal, le otorgó nomas la salida.-



Pero dejando anécdotas de lado –aunque ilustrativas para entender lo que deseo expresar - quiero referir a mi querida Catamarca azotada hasta el hartazgo por la delincuencia de todo tipo.- Cuando digo delincuencia de todo tipo busco direccionar el análisis hacia la criminología y no tanto el estrecho derecho penal o control de prevención policial que dicho sea de paso no funciona nada mal en lo que es área de su competencia.-



Además de las circunstancias de carácter sociológico ( hambre; pobreza; marginación; ausencia de niveles de contención de niños niñas y adolescentes; y entre tanta miseria LA DROGA ) en las dos últimas décadas acaso por volcar una cifra; seña que el régimen de control de ejecución de la pena a cargo del mal llamado Juez de ejecución, ha funcionado de tan mala manera que se puede decir que tiene la mayor responsabilidad en el resultado de la actual situación de inseguridad y delincuencia especialmente en los niveles de reincidencia.-



Veamos: En nuestra provincia durante el anterior Gobierno, la ley 24660 de Ejecución Penal y regímenes de libertad anticipadas ( lo que la gente común le llama Cárcel con puertas giratorias) ha sido reglamentada por el Decreto n° 1031 del año 1997 y hasta el año 2009 en que se modificó por el Decreto GJ n° 1273/09 . Es DECIR QUE DURANTE DOCE AÑOS LA PROVINCIA TUVO UN DECRETO INCONSTITUCIONAL Puesto que establecía las salidas transitorias al tercio de la condena , cuando la ley nacional solo permitía una vez cumplido la mitad de la condena. Ese solo aspecto sumado a la mezquindad y simpleza del decreto que no preveía regímenes de control debidamente adecuados y en orden a la clase de delitos, permitió una enorme acumulación de delincuencia con salidas anticipadas que si bien persiguen el noble propósito de reinsertar al individuo en la sociedad , todo el mundo sabe que jamás ello se cumple pues nadie le da empleo a un ex convicto y el pobre ( es un desgraciado a fin de cuentas ) no tiene más remedio que volver a delinquir.-



A ello se suma las salidas anticipadas a delincuentes SEXUALES quienes deben ser tratados sin prejuicios y sin temor de violar los derechos humanos, pues de entre ellos hay casos que lamentablemente no tienen la posibilidad de una recuperación al menos con los medios con los que se cuentan en Catamarca y hay algunos casos – dicen los psiquiatras - como los esquizofrénicos o psicóticos en general que difícilmente tienen cura.-



Sin embargo sin reparo adecuado se han otorgado libertades anticipadas con los resultados ya conocidos de que volvieron a violar y en algunos casos volvieron a matar como el caso del “ Facha Perez “ y el violador y asesino de la Dra. Agüero.- (camino a la gruta).-



Se ha sancionado la ley de seguridad y bien podría decirse que no mejoró gran cosa la situación ; sin embargo, me animo a decir que el problema máscrítico no está en los medios de prevención como es la policía ( a quien se le ha quitado toda intervención en la averiguación del delito a partir del año 2004 con la modificación del CPP ) . Me animo a decir que el problema – además de las causales de orden socio-cultural-económico- radica en el funcionamiento del Poder Judicial en el que podemos observar que en cada Fiscalía por la gran cantidad de trabajo los propios fiscales instan el sobreseimiento por prescripción del delito????Ridículo..; Mala Praxis!!!!!! Sin embargo todas las fiscalías están colapsadas; a ellos se suma que algunas están denunciadas por corrupción mayor ( cohecho) ; y finalmente la policía judicial que francamente NO FUNCIONA. NO descarto la buena fe y las excelentes condiciones de quienes las integran pero no están formados para la investigación del delito. Doy como ejemplo mi propio caso: Yo he sido víctima de robo en mi domicilio en CINCO OCASIONES … y en NINGUNA.., EN NINGUNA.., me ha citado la policía judicial por lo menos para que declare que objetos habían sido robados.-



El esmero de la Secretaria de Seguridad; la inversión en armamentos ; automotores ; motocicletas etc. Poco servirá para la solución del problema sino revisamos el sistema penal y dentro del el régimen de control de la ejecución de la pena.- Hay estadísticas que señalan que el 60 o 70 % de los delitos son de lo convictos con salidas anticipadas. Y hay estadísticas que señalan que el 80 % de los delincuentes sexuales son reincidentes.-



El panorama es Oscuro y lo es para todos no pretendo dividir responsabilidades desde lo político. Pretendo consensuar políticas publicas para el combate de la inseguridad y delincuencia.-



POR ÚLTIMO y en una suerte de coherente encierro literario, deseo terminar estas reflexiones con el principio de las mismas.-



Se ha tapado la publicidad local con la feroz critica del Dr. Denett por su expresión respecto de la Legitima defensa.- Se ha reinstalado la justicia del lejano Oeste como una barbaridad o extrema ferocidad del Secretario de Seguridad, tanto que hasta se le ha pedido la RENUNCIA .- Desde todos los sectores - de entre los cuales no falta las hipocresías oportunas - se criticó al Dr. Denett por que atrevió a confesar cuanto menos lo que en el fuero interno súbito de todo hombre sucede natural y normalmente.- Qué fácil es predicar la moral de la otra mejilla ante la ofensa cuando se está lejos de la ofensa. Qué fácil es calcular que habría hecho en tal caso cuando tal caso no te toca como si fuéramos héroes de la TV.-



Qué fácil es defender la vida del otro cuando jamás sentiste el TERROR DE PERDER LA TUYA .-

Qué fácil es intelectualizar sobre un valor supremo como la vida, desde una posición en la que tampoco ese valor supremo encierra tu cuerpo o el cuerpo de tu hijo.



- ORGAZ me enseño hace mas de 35 años que si dos hombres naufragan en el mar y ambos llegan a un tronco que solo soporta el peso de uno: pues allí el valor supremo es la via…, PERO LA MIA.



Emmanuel Kant decía, que cuando defiendo mi vida de un mal injusto, aun cuando cometa otro mal, no hay en ese mal una EXCUSA. HAY UN DERECHO.- He ejercitado el supremo derecho de defender mi vida cuando yo no la he puesto en juego y solo soy víctima de un ataque.-



HEGEL ha dicho que mientras el delito es la negación del derecho; l DEFENSA APARECE COMO LA NEGACION DE LA NEGACION Y POR ESO SOLO YA ES justa.-



Los autores incluso garantistas como Ferragoli y Zaffaroni, sostienen que ante la amenaza de un daño , real, inminente y grave, ya la pena PIERDE SU EFICACIA . Es decir, esto SIGNIFICA EN MI MODO DE PENSAR QUE FRENTE LA NECESIDAD SUPERLATIVA, CARGADA DE TEMOR Y DE SOSOBRA ; CEGADA POR LA INCERTIDUMBRE Y ABRUMADA POR EL ILEGITIMO DERECHO A PERDER LA VIDA, ESO .., PUES ESO .., NO TIENE OTRA LEY QUE LA PROPIA DEFENSA.-



Y SIRVA ESTO COMO MENSAJE.., NADIE TIENE EL DEBER DE SER UN HEROE.., LA SENSACION DE PELIGRO GRAVE .., ENTURBIA TODA FORMA DE LOGICA AUN PRECONCEBIDA.



Alguna Vez dijo García Márquez: “ Cuando a un hombre lo domina el miedo a la muerte.., o ultimo que escoge.., es la muerte.- ROLANDO FEDERICO CROOK

DIPUTADO PROVINCIAL