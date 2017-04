Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 25 Abril 2017 19:25 Visto: 250 Twitter Es minero y le colocó el explosivo en el auto en que viajaba Hizo explotar a su suegra y lo condenaron a perpetua Este martes se conoció la sentencia dictada por la Justicia Federal contra César Rodríguez por un hecho que ocurrió en Santa María en septiembre de 2013. Rodríguez fue condenado por matar a su ex suegra y un remisero con una bomba casera.-eldiariodecatamarca.com.ar César Rodríguez fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal bajo la imputación de tenencia de armas, y doble homicidio calificado con alevosía, por la muerte de su suegra y un remisero en el departamento Santa María el 26 de septiembre de 2013. El tribunal encontró culpable a Rodríguez de la muerte de María Justina Flores que al fallecer tenía 65 años y Nery Ángel Santos (26), quienes perdieron la vida al explotar un artefacto fabricado por el acusado, quien trabajaba como minero en el complejo Farallón Negro y de donde extrajo los materiales para la construcción del explosivo.



La pena coincidió con lo solicitado por el fiscal Rafael Vehils Ruiz y los querellantes, quienes habían pedido que Rodríguez sea condenado a prisión perpetua.



También el tribunal hizo lugar parcialmente a la demanda civil y el minero sufrirá un embargo de $1.100.000 por el daño patrimonial, lucro cesante emergente y daño moral.



Finalmente, no se hizo lugar a lo solicitado por la querella del hijo de Flores para que la empresa YMAD indemnice a la familia con más de 3 millones y medio de pesos ya que no se pudo determinar la responsabilidad de la empresa en el crimen.

