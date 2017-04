Tras recibir una factura de luz de 34 mil pesos, carnicero le escribiÃ³ una carta a Macri

Rául Vilella, un carnicero del barrio cordobés de Yofre le escribió una carta abierta al presidente Mauricio Macri para reclamarle por la nueva boleta de luz que le llegó a su comercio. Esta vez por más de 34 mil pesos. En su cuenta de Facebook, Vilella ratifica su apoyo al Presidente aunque le presenta también su reclamo. "Buenos días señor Presidente. Quería decirle que yo lo voté y lo apoyo en todo (...). Pero hoy quiero hacerle un pequeño reclamo" comienza la carta del carnicero y de la que dio cuenta el sitio Día a Día. Y sigue: "Soy propietario de una carnicería que atiendo junto a mi hijo y un empleado. Mi local tiene 42 metros cuadrados. Y vengo pagando en los últimos tiempos facturas de luz muy elevadas". Vilella le cuenta además que la última factura de luz que recibió y que vence en dos días es por 34.001 pesos. "Nos es imposible abonar dicho importe" advierte el carnicero y recuerda que a comienzos del año pasado comenzó arecibir facturas muy altas: "primero de 22 mil pesos, luego de 31 mil y la última de 34 mil pesos". "Esperaba que esta nueva boleta llegara por un importe menor, porque el consumo fue menor, pero a pesar de eso fue más alta. Y eso me decidió a escribirle una carta a Macri", aseguró Vilella a Día a Día. "Pagar la boleta, la tengo que pagar. El tema es que mi comercio no genera ganacias como para hacer frente a ese monto. Tengo que sacar dinero de otro lado", contó el dueño del Abastecimiento San Esteban, en la esquina de Altolaguirre y Ramón Carassa en el barrio Yofre de la ciudad de Córdoba. "Con estas tarifas de la luz y las ventas que se han caído, todos los comercios estamos muy mal. Mi local está cerca de la planta de Sancor, y los empleados que antes me compraban, ahora lo hacen mucho menos", contó y advirtió que todos los servicios y los impuestos aumentaron muchísimo en los últimos meses. De todas maneras aseguró que "por ahora, no pienso cerrar la carnicería. La voy a seguir peleando. Pero no se qué pasará si esto sigue así. A pesar del mal momento que atraviesa, situación que se extiende a miles de comerciantes y empresarios pyme a partir de las políticas recesivas aplicadas desde el gobierno nacional, Vilella aseguró que votó a Macri y que lo sigue apoyando. "No creo que todo se esté haciendo mal. A largo plazo esta política puede dar resultado. Igual, no soy macrista. En su momento la voté a Cristina (Kirchner) y me defraudó. No se si esta vez me va a pasar lo mismo", concluyó. Fuente: Minuto Uno