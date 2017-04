Desalojaron la villa de Palermo donde intentaron violar a una periodista

En el operativo intervinieron efectivos de la Policía de la Ciudad, además de miembros de los ministerios porteños de Desarrollo Humano y Hábitat, y Ambiente y Espacio Público. Por precaución, también estaban integrantes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de Bomberos. El procedimiento, al cual no oponían resistencia los ocupantes, comenzó a las 7, cuando integrantes de Desarrollo Humano y Hábitat encontraron en el lugar a "14 mayores y 8 menores", dijeron fuentes de la Policía de la Ciudad. Voceros de Desarrollo Humano y Hábitat, en tanto, confirmaron la cifra y precisaron que "el lugar estaba lleno de basura, por lo que no estaba apto para vivir en condiciones dignas". Añadieron que efectuaban un censo y evaluaban si las personas que eran desalojadas requerían un auxilio económico para reubicarse, al tiempo que eran cargados en dos camiones muebles, televisores y ventiladores, entre otros objetos. El operativo era llevado a cabo con una orden judicial del magistrado federal Sebastián Casanello. El asentamiento está en un predio ubicado entre Godoy Cruz, Paraguay, Juan B. Justo y Honduras, en medio de una zona de canales televisivos, productoras audiovisuales, boliches y bares. Las personas que eran desalojadas estaban en parte de los viejos galpones de las ex Bodegas Giol, que habían quedado bajo la órbita del Organismo Nacional Administrador de Bienes del Estado (ONABE) y fueron cedidos luego para la construcción del Polo Científico Tecnológico. A tono con denuncias efectuadas en los últimos años, la periodista Manuela Fernández Mendy, de 28 años, sufrió en enero último un intento de violación en un corredor ubicado cerca del cruce de la calle Soler y la avenida Juan B. Justo. Fernández Mendy, editora del sitio de internet Big Bang News, relató en su momento en ese portal cómo fue el ataque que sufrió en una tarde de domingo. "Un hombre me tomó con abrupta violencia de un brazo, otro me levantó de la cintura y llevó su mano a mi boca", contó Fernández Mendy al detallar la maniobra con la cual buscaron acallar sus gritos "en el pasillo de Juan B. Justo". La víctima expresó que mientras uno de los agresores sostenía una navaja contra su cuerpo y procuraba cubrir su boca con la otra mano, el otro comenzó a masturbarse mientras la miraba y le pidió a su compañero que le quitara las calzas. "Nunca me sentí más sola, ni vulnerada en mi vida. Mi cuerpo temblaba, mis manos no me respondían y mis piernas comenzaban a aflojarse. Estaba en trance", resaltó Fernández Mendy.



La joven logró morder la mano de uno de los agresores y gritó, tras lo cual se acercó un transeúnte que logró amedrentar a los atacantes, quienes huyeron de inmediato. Fuente: Minuto Uno