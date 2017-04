Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 25 Abril 2017 18:58 Visto: 10 Twitter Nacionales El testigo que complica a Potocar: "Tené cuidado con lo que vas a decir" Fue lo que dijo en su indagatoria un subcomisario de la seccional 35 que le advirtió el ahora jefe policial detenido. En la causa donde se investiga el cobro de presuntas coimas a comerciantes y “trapitos" en los barrios de Núñez y Saavedra de parte de la comisaría 35, una de las declaraciones que comprometen en el caso al ahora detenido y suspendido comisario general José Pedro Potocar es el descargo que hizo el tercer jefe de esa seccional. “Tené cuidado con lo que vas a decir, fijate en la posición que estoy yo ahora”, adujo el subcomisario Hernán Kovacevich que le advirtió cuando lo citó en su despacho como jefe de la Policía de la Ciudad. La causa que derivó en la suspensión y detención de Potocar, de 58 años, se abrió en noviembre pasado, incluso antes de crearse la Policía de la Ciudad. Según la investigación, los policías de la comisaría 35 les exigían a los comerciantes de la zona de Núñez y Saavedra un mínimo de 2.300 y 3.000 pesos mensuales para brindarles “seguridad”. Aunque a las cadenas más grandes habrían llegado a pedirles hasta $25 mil. También les cobraban de 400 a 500 pesos por semana a los “trapitos”, que si bien están prohibidos, pululan en la Ciudad, en particular en los alrededores de los estadios de fútbol los días de partidos y conciertos. El “canon” era a cambio de una supuesta “protección” para que pudieran trabajar en la zona sin inconvenientes. Fue el subcomisario Kovacevich, quien dijo en su indagatoria que al poco tiempo de ingresar a la 35 el aún prófugo comisario Norberto Villarreal -quien según la investigación de Campagnoli le ordenaba a los policías de la brigada de su seccional pedir las coimas- lo convocó a una reunión y le dijo que “había que armar algo con los trapitos para cobrarles en los partidos”. Kovacevich, quien en el expediente se defendió diciendo que no quiso formar parte de la recaudación ilegal y que por ese motivo padeció represalias, también declaró que su jefe Villarreal le dijo que “Potocar y (Susana) Aveni”, la comisario inspector jefa de la Circunscripción VII detenida y ya procesada en la causa, de la cual dependía la comisaría 35, los habían puesto al frente de esa seccional “para aumentar la cuota mensual”. En el pedido de detención que el juez de instrucción Ricardo Farías avaló -y al que tuvo acceso la agencia Télam-, Campagnoli argumentó que “el crecimiento en las 'cuotas' destinadas a los 'padrinos' de Villarreal se encuentra verificado a partir de los cuadros manuscritos obrantes en el cuaderno de este último”. Así el fiscal mencionó en su pedido de detención que “en una primera instancia la 'DGC' (Dirección General de Comisarías), por entonces a cargo de Potocar, recibía '3' pero después pasó a percibir '4'”, lo que supone un incremento de 3.000 a 4.000 pesos. Para la “Zona”, en referencia a la Circunscripción VII, a cargo de Aveni, primero se asignaban “10”, aunque luego “Gorda” -en alusión a la comisario inspector-, pasó a recibir “12”. Campagnoli también mencionó en su requerimiento que, según Kovacevich, cuando éste se negó a percibir su porción de la recaudación ilegal, Villarreal le dijo: “No te hagas el vivo vos. Estás acá y si no agarrás te pueden pasar cosas”. El subcomisario Kovacevich también declaró que luego del primer allanamiento que se hizo en la comisaría 35, recibió como castigo un pase a la escuela de policía de la ciudad y que Potocar, ya nombrado jefe de la Policía de la Ciudad, lo citó a su despacho y le dijo: “Tené cuidado con lo que vas a decir, fijate en la posición que estoy yo ahora”. Campagnoli también mencionó en su dictamen que “la participación de Aveni y Potocar en la grave maniobra delictiva bajo análisis fue también destacada por otro de los subcomisarios imputados, Marcelo Fabián Stefanetti”, que por entonces era el segundo de Aveni. Potocar, ex director general de Comisarías de la Federal, llevaba apenas 4 meses en el cargo como Jefe de la Policía de la Ciudad y quedó involucrado en la causa que investiga Campagnoli por una "asociación ilícita" en la comisaría 35. El sábado pasado, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lo suspendió en forma preventiva apenas trascendió que era investigado por supuesta corrupción. Y esta mañana, cuando llegó al Palacio de Tribunales acompañado por su abogado, Cristian Poletti, para presentarse espontáneamente en el juzgado de instrucción N° 14, quedó detenido inmediatamente después de firmar un escrito que entregó como "declaración espontánea". A Potocar el juez Farías lo imputó de los delitos de "cohecho" y "asociación ilícita" en calidad de jefe. Según las fuentes judiciales, quedó detenido en el Edificio Centinela de Gendarmería Nacional, a la espera que se resuelva su situación procesal. Fuente: Clarin

