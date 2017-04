Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 25 Abril 2017 18:06 Visto: 17 Twitter Mundo El último rinoceronte blanco tiene perfil en Tinder Es parte de una campaña para salvar la especie del "soltero más codiciado" del reino animal. Hacer swipes (acción de deslizar el dedo a la derecha o a la izquierda sobre la pantalla del smartphone) en el catálogo de perfiles de las apps de citas ahora es algo más que la búsqueda del amor o las relaciones ocasionales. Puede servir salvar al "soltero más codiciado del reino animal": el rinoceronte blanco. La organización OlPejetaConservancy, que protege especies amenazadas, se asoció con Tinder, la app líder para conocer personas, y lanzó una campaña mundial de concientización sobre Sudán, el último rinoceronte blanco del norte, literalmente. El objetivo es recaudar los 9 millones de dólares necesarios para salvarlo de la extinción. Sudán, de 42 años, no es solo el soltero "maduro" más codiciado, sino también uno de los machos más protegidos del planeta: vive rodeado de guardias armados en una reserva de Kenia junto a dos rinocerontes hembra, Najin y Fatu. No lograron reproducirse en forma natural por diversos motivos, entre ellos la edad. Sin embargo, hay otras 17.000 rinocerontes hembra que son sus pretendientes potenciales. Y ahí es donde entra la app de citas. A partir de este martes, Sudán tendrá su perfil en Tinder. Si un usuario decide darle like, se abre un chat en el que, en lugar del coqueteo o las conversaciones mundanas, se entregará información sobre la conservación de la especie y un link para realizar donaciones. Tinder no pone dinero directamente en esta causa, simplemente habilita a sus usuarios para que ayuden económicamente. El lanzamiento de la campaña fue a las 4 de la mañana de Argentina, y es probable que los usuarios en el país aún no lo vean.​ Pero Tinder confirmó a Clarín que el perfil de Sudán se verá en todo el mundo. “Vamos a darle la posibilidad de encontrar su pareja ideal ---explicó Matt David, Director de Comunicaciones y Marketing de esa app--. No me sorprendería que el Sr. Sudán fuera uno de los usuarios que obtenga más swipes a la derecha.” La reserva busca recaudar fondos para completar las investigaciones en curso sobre técnicas de reproducción asistida (TRA) que lleva a cabo un consorcio de instituciones. Una vez perfeccionada esta tecnología, en especial la fertilización in vitro (FIV), contribuirá a lograr embarazos que permitirán formar, gradualmente, un rebaño de rinocerontes blancos del norte. Si tiene éxito, está será la primera vez que los científicos logren llevar a cabo la reproducción artificial de rinocerontes. Richard Vigne, CEO de OlPejetaConservancy, dijo que "ésta es la última opción para salvar la especie después de que todos los intentos de reproducción anteriores fallaran”. Y señaló que “salvar a los rinocerontes blancos es crucial si queremos, en algún momento, volver a introducirlos en el Africa Central”. Los rinocerontes blancos tienen rasgos genéticos únicos que les confieren la capacidad de sobrevivir en esa parte de África. En última instancia, "el objetivo es reintroducir una población viable de rinocerontes blancos del norte en su ambiente natural, donde alcanzarán su verdadero potencial”, cerró Vigne. La investigación en Estados Unidos, Alemania y Japón busca formar en cinco años una manada de 10 rinocerontes blancos del norte, todo gracias a la fertilización in vitro. Desde hace cuatro años, los expertos desarrollaron la técnica de recolección de óvulos de hembras de rinoceronte blancos del sur. Si bien ya se alcanzaron las primeras etapas de desarrollo embrionario, enfrentan el desafío de mantener las células vivas el tiempo suficiente para que maduren y sean fertilizadas, de modo que generen embriones adecuados para transferir. Los científicos están seguros de que pueden recolectar y hacer madurar ovocitos de las últimas hembras de rinoceronte blanco del norte en 2017. Así, se recolectarán óvulos de las Najin y Fatu, en los próximos meses. Una vez fertilizados con el semen almacenado, los embriones resultantes se implantarán en hembras de rinoceronte blanco del sur, con la esperanza de que queden preñadas con ejemplares de rinocerontes blancos del norte. “El mayor desafío del proyecto sigue siendo el aspecto económico. Para ganar esta carrera contra el tiempo es fundamental conseguir más fondos cuanto antes”, dijo Steven Seet, director de Prensa y Comunicaciones de Leibniz-IZW, uno de los integrantes del consorcio. Fuente: Clarin

