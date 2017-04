Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 25 Abril 2017 12:33 Visto: 155 Twitter Denuncia de un empresario La justicia investiga al intendente Olveira por presunta estafa El jefe comunal de Los Altos fue denunciado de haber otorgado cheques por nueve millones de pesos, que luego los habr铆a declarado como extraviados. El intendente de Los Altos, Rafael Olveira, fue denunciado por estafa por un empresario. - eldiariodecatamarca.com.ar El caso es investigado por la Fiscal铆a Penal y la denuncia fue realizada por el empresario Sergio Silva, quien present贸 una denuncia penal contra el intendente de Los Altos, Rafael Olveira, y otros dos funcionarios. En este caso Silva aduce que deb铆a cobrar nueve millones de pesos por diversas prestaciones realizadas al municipio cuyo importe se lo dieron en diversos cheques. Pero finalmente no los pudo cobrar por cuanto Olveira denunci贸 que se perdieron cinco chequeras. Este hecho fue publicado por EL DIARIO DE CATAMARCA en diciembre pasado cuando sali贸 a la luz que el municipio de El Alto hab铆a perdido cinco chequeras firmadas y selladas que no habr铆an sido correctamente denunciadas por la comuna. Frente a este hecho la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administraci贸n realiz贸 un allanamiento a la sede del municipio a fines del a帽o pasado, pero nunca se inform贸 como qued贸 la causa. En aquella oportunidad, el concejal Omar Ovejero (FV-PJ) se hab铆a presentado ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administraci贸n para denunciar a Olveira por este hecho, ya que no las realiz贸 como correspond铆a. Por este hecho se conoci贸 que fueron varios los proveedores de la municipalidad de Los Altos que se vieron perjudicados, ya que no pudieron cobrar su dinero por esta circunstancia. Silva tambi茅n realiz贸 presentaciones en la justicia civil y comercial.

