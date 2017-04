Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 25 Abril 2017 10:46 Visto: 73 Twitter Por un reclamo salarial Trabajadores municipales cortan rutas en Catamarca Lo lleva adelante la Federación de Obreros y Empleados Municipales que reclaman un incremento de 3.000 pesos. Los municipales del interior de la provincia iniciaron este martes un plan de lucha. - eldiariodecatamarca.com.ar Así lo confirmó este martes el secretario general del SOEM Catamarca, Walter Arévalo, al periodista José Alsina Alcobért durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, quien detalló donde se efectúan los cortes. Al respecto informó que comenzaron a las 08:00 y se llevan adelante en la Ruta Nacional Nº 38 a la altura de la balanza de Vialidad Nacional en Paclín; en la misma ruta pero en Chumbicha; en Los Altos sobre la ruta 147; en el Portezuelo y en la ruta provincial Nº 1. “Los únicos que lograron un acuerdo fueron los compañeros de Recreo que consiguieron un aumento 2.500 a 3.000 pesos y por lo tanto allí no hay cortes. Pero de todos modos se sumaron a la lucha del resto de los trabajadores”. Arévalo aclaró que los cortes en las rutas se prolongará hasta el mediodía y en horas de la tarde de va realizar una reunión para analizar el efecto de la medida. “Después vamos a esperar el mensaje de la gobernadora y veremos cuáles son los anuncios”. “El viernes tuvimos una reunión con el subsecretario Gustavo Aguirre. Le aclaramos que no pedimos que la provincia pague el incremento, sino que ayude a los municipios. A la provincia le va a costar 120 millones de pesos si aporta 1.000 pesos para los 12.000 empleados” Sobre la situación en la Capital dijo que “hay problemas internos que se van arreglando de a poco. Los de las cooperativas es una cuestión de política. Nosotros nos encargamos de nuestros compañeros. Por ejemplo los uniformes y elementos de trabajo”. Al respecto detalló que la gente de “la banda de música, no tiene uniformes. El 1ro. de Mayo hacen la apertura y van a ir de ojota y shorts porque no tienen la indumentaria. Gracias nuestra gestión tienen los instrumentos, porque antes utilizaban los de ellos”.

