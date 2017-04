Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 25 Abril 2017 10:17 Visto: 31 Twitter Salud La OMS alerta que 325 millones de personas padecen hepatitis pero muy pocas lo saben Unas 325 millones de personas en todo el mundo viven con una infección crónica de hepatitis B o C, y muy pocos lo saben, según cifras publicadas este viernes por la Organización mundial de la Salud (OMS). Según la OMS, que pide un plan global para luchar contra estas enfermedades virales, "la mayoría de esta población no está sometida a análisis y no tiene acceso a los tratamientos" por lo que "millones de personas" corren el riesgo de desarrollar una enfermedad crónica o un cáncer que causen la muerte. El virus de la hepatitis mata a 1,34 millones de personas por año "una cifra comparable a las muertes causadas por la tuberculosis y el sida", según la OMS. "Sin embargo, la mortalidad causada por la hepatitis está en alza (+22% entre 2000 y 2014), mientras que la provocada por la tuberculosis o el sida está en baja" destacó el doctor Gottfried Hirnschall, director del programa contra la hepatitis en la OMS. Solamente un 9% de los enfermos de hepatitis B sabe que ha contraído la enfermedad, según la OMS. Respecto a la hepatitis C, un 20% de los enfermos conocen su afección. En 2015, cerca de 1,75 millones de personas fueron infectadas por el virus de la hepatitis C (HCV), elevando 71 millones el número total de personas que viven con HCV. Además la OMS estima que 257 millones de personas viven con el virus de la hepatitis B (HBV). La ciudad brasileña de San Pablo albergará del 1 al 3 de noviembre una cumbre mundial contra la hepatitis organizada conjuntamente por la OMS, Brasil y la Alianza mundial contra la hepatitis. Fuente: MinutoUno

