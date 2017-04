El sismo de Chile en primera persona: el relato de un periodista argentino

Temor. Nunca antes hab√≠a sentido en el cuerpo tan acabadamente la sensaci√≥n de temor. Y lo digo sin verg√ľenza: ese fue el saldo de mi primera experiencia con un temblor. Las 18.39 del lunes me sorprendieron acostado en un departamento de Santiago de Chile sobre una cama que se mov√≠a, no tanto como la de la pel√≠cula El Exorcista, pero m√°s o menos. Lo que el s√°bado anterior hab√≠a sido apenas una muestra, ahora se hab√≠a convertido en un sismo declarado: mi lecho se sacudi√≥, los vidrios de las ventanas vibraron, el caf√© no se volc√≥ por poco y sonaron ruidos inauditos. Qued√© mareado. Una hora despu√©s del fen√≥meno de 6,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Valpara√≠so, una autoridad en sismolog√≠a explicaba por TV que el leve movimiento de la misma cama 48 horas antes hab√≠a sido producto de un precursor del actual, y nuevo, desplazamiento de la placa de Nazca. ¬ŅY qu√© me garantizaba que este temblor no era el "precursor"de otro mayor? Nada, "no se pueden descartar nuevas replicas", repet√≠a el funcionario. As√≠ que con la reacci√≥n propia de un porte√Īo habituado a la llanura pampeana, reci√©n 60 minutos despu√©s del sacud√≥n decid√≠ vestirme y dejar a mano el celular, la billetera y un abrigo para estar listo y abandonar, ante cualquier eventualidad, el movedizo octavo piso del edificio en el que me alojaba. Por su parte, poco menos de una hora antes, los porte√Īos de Chile, tal como ac√° llaman a los habitantes de Valpo, evacuaban la ciudad que da al oc√©ano Pac√≠fico hacia los cerros ante una alerta temprana de tsunami. Lo hac√≠an con premura, inmediatamente, pero sin correr, sin chocarse, como si tuvieran al p√°nico completamente racionalizado. En tanto, para los santiaguinos, el sismo no paso de ser una complicaci√≥n extra para la hora del regreso a casa. Los colectivos iban un poco m√°s cargados que lo habitual ante la precauci√≥n de algunos de no tomar el metro, que dicho sea de paso, nunca dejo de funcionar. Yo, en cambio, apenas recompuesto, sal√≠ a la calle, bes√© a mi esposa en una esquina cualquiera y no pude evitar recordar el hit de Soda Stereo de los a√Īos 80.

Fuente: MinutoUno