Marcos PeÃ±a: "No dejaremos solos a los santacruceÃ±os"

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 25 Abril 2017 08:48 Visto: 33 Twitter Santa Cruz Marcos Peña: "No dejaremos solos a los santacruceños" El Jefe de Gabinete insistió en pedir a la gobernadora Alicia Kirchner un "plan serio" para ordenar las cuentas públicas y prometió "no dejar solos a los santacruceños". "No dejaremos solos a los santacruceños", dijo el Jefe de Gabinete, Marcos Peña en declaraciones a TN, donde remarcó que "el gobierno provincial debe hacer las reformas, fiscales, institucionales y políticas". "Sabemos que es un momento duro", en el cual "los gobernantes no se hacen cargo y tratan de victimizarse" lo que "no acerca una solución, al contrario, la aleja", dijo. También puntualizó que el Gobierno cree "en el federalismo que significa asistir y trabajar junto a las provincias" pero que "se debe generar un camino de saneamiento del déficit fiscal". Peña aseguró que la situación en Santa Cruz se produjo por "un cúmulo de malas gestiones", entre las que citó el haber "casi duplicado la cantidad de empleados públicos". "Tienen un régimen jubilatorio muy particular, también donde se jubilaban casi a los 55 años, en síntesis, han tenido irresponsabilidad fiscal", definió el jefe de Gabinete. El funcionario nacional también pidió una "reforma política e institucional" en la provincia patagónica. En tal sentido señaló que "la ley de lemas siempre fue cuestionada por Cambiemos", la calificó como "un sistema de colectoras y trampas para adulterar el espíritu del voto popular". "Esto se replica después en las legislaturas provinciales", apuntó, y consideró que lo "institucional va de la mano con el desarrollo productivo". "Esta es una oportunidad: debe haber un liderazgo de quienes gobiernan la provincia para ir a fondo de ver cómo sanear esta situación que los santacruceños no merecen", aseguró. "El gobierno nacional ya ha adelantado los adelantos de coparticipación, casi el 65 por ciento de lo que hemos mandado el año pasado pero debe haber un plan de saneamiento de las cuentas públicas, acá, no es sólo entregar un cheque", finalizó el jefe de Gabinete nacional. Fuente: Télam

