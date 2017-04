Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 24 Abril 2017 19:34 Visto: 261 Twitter Siniestro vial Remís se llevó por delante a una joven en pleno centro La mujer había descendido de una motocicleta y al intentar cruzar la calle fue impactada por el automóvil. El remis no pudo evitar el impacto con la joven.-eldiariodecatamarca.com.ar Un accidente de tránsito tuvo lugar durante la siesta del lunes en la esquina de calles Sarmiento y Almagro donde un automóvil Chevrolet Prisma se llevó por delante una joven al intentar cruzar la calle. Según manifestaron ocasionales testigos, la mujer descendió de una motocicleta sobre calle Almagro e intentó cruzar pero no advirtió que por el lugar se trasladaba un remís que no pudo frenar y evitar el impacto.



El padre de la joven –que conducía la motocicleta- se trenzó en una pelea con el remisero tras el choque. Personal policial que recorría la zona debió intervenir para calmar los ánimos y tomar las medidas correspondientes.



En tanto, la joven sufrió algunas heridas menores producto de la colisión.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626