Cotalí presentó nuevos productos y la vuelta del yogur frutado

La presentación estuvo encabezada por la Gobernadora, el ministro Chico y el titular de Cotali. El acto se realizó en la planta industrial de Santa Rosa, en el departamento Valle Viejo, con la presencia del administrador de la CoTaLi, Luís Olmedo y el ministro de Producción Raúl Chico. La Gobernadora definió como "una buena noticia" la elaboración del yogur frutado y del yogur firme: "creo que CoTaLi es algo que nos tiene que poner orgullosos a todos los catamarqueños". "Yo le preguntaba al Ingeniero Olmedo hace cuánto que se hizo cargo, me dice hace un año y 8 meses. Todos vimos con mucha tristeza cómo CoTaLi se iba desmoronando, como estaba abandonada, lo que significó para los trabajadores y para aquellos productores que habían apostado a la producción de leche en un momento". "Catamarca supo tener una cuenca lechera que fue desapareciendo poco a poco porque no había dónde comercializar esa leche. Hoy estamos en una situación inversa, hoy CoTaLi tiene capacidad de producir porque no solamente es esta foto, creo que CoTaLi ha demostrado junto a todos los trabajadores lo que fue capaz de hacer. Son cinco bocas de expendio donde todas llevan sus productos y antes de que terminen de llegar los vendieron. Podrían producir mucho más si tuviéramos más leche, eso tiene que ver con lo que dice el ministro de que reactivemos nuestra cuenca lechera", observó.



Lucía sostuvo que "nada de esto hubiera sido posible si los trabajadores no hubieran confiado en este proyecto, en reactivar algo que estaba abandonado y que supo ser un orgullo para nuestra provincia: hoy nuevamente es un orgullo, cuando vemos plantas que cierran, CoTaLi crece, hoy estamos comprándole equipamiento, tecnología, para que puedan hacer con más rapidez los productos que están elaborando y que duren más. La idea es poner a la empresa en el valor que debe tener y tiene que ver con esta política que dijimos”.



“CoTaLi se autofinancia y eso es trabajo para los catamarqueños que producen la leche, que están en sus tambos, esa es la reactivación económica que poco a poco queremos ir logrando”, cerrò.



Por su parte, Olmedo explicó los avances de la empresa: “Esto es destacable, cuando hay una empresa como COTALI que tiene deseo de desarrollarse, porque tiene un entorno político que lo hace posible. Sin ese entorno político, sin ese pensamiento de la Gobernadora, sin la amplitud del criterio del ministro, no estaríamos acá hablando. Y por otro lado resaltar la voluntad de trabajo del equipo de COTALI: somos realmente un equipo, los muchachos trabajan a la hora que tienen que trabajar, reparan máquinas... hace 15 años que no hacíamos yogur frutado y había que poner en marcha rápidamente la máquina, entonces todo eso hace que esto pueda estar disponible para todos los catamarqueños. Nosotros nos hicimos cargo en junio de 2015 y a partir de ahí y por instrucciones precisas de Lucía de poner la COTALI al alcance de todos los catamarqueños, aprovechando la memoria que tienen nuestros comprovincianos de nuestros productos, a partir del es esfuerzo y el trabajo permanente hoy estamos acá, con estos resultados. Tenemos más de 20 productos al alcance de la canasta de los catamarqueños a precios absolutamente accesibles y la condición primordial es que son ricos y la relación calidad precio es la mejor de América”.



Finalmente, el ministro de Producción manifestó: “Es importante dar números, cuando en junio de 2015 nos hicimos cargo de CoTaLi le confiamos la administración tanto productiva como comercial al Ingeniero Olmedo por decisión de la Gobernadora, teníamos un emprendimiento, una planta, y hoy tenemos otra totalmente distinta. En aquel momento la CoTaLi estaba procesando alrededor de 2 mil litros de leche y hoy estamos en los 6 mil litros, solo porque hay 6 mil litros porque si no estaríamos por encima. Arrancamos con algo menos de 15 empleados que estaban en la planta y hoy estamos en los 24 eso significa que estamos creciendo”.



“Quiero agradecer a todos los empleados de la CoTaLi. Acá hubo mucho esfuerzo, cuando arrancamos la empresa no estaba en condiciones de sostenerlos. Ellos supieron poner lo mejor de sí mismos. Venimos mejorando de a poquito, algún día habremos resuelto el tema de manera definitiva, pero sin crecimiento eso es imposible y lo que venimos haciendo acá es crecimiento, responsabilidad y amor por lo que se hace. Quiero felicitar a todos los empleados, desearles el mayor de los éxitos y decirles que consuman CoTaLi, porque es el mejor producto, porque es nuestro, y porque es mano de obra nuestra. CoTaLi es el ejemplo a seguir de las otras agroindustrias y es el modelo que estamos aplicando en las otras cadenas productivas”, concluyó.