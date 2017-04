Lorenzetti le pedirÃ¡ "un millÃ³n de dÃ³lares" a CarriÃ³ por daÃ±os y perjuicios

Sin marcos Un fuerte sismo de 6,7 grados sacudió la zona central de Chile. Se sintió en Mendoza y San Juan Detalles Publicado: Lunes, 24 Abril 2017 18:42 Visto: 25 Twitter Nacionales Lorenzetti le pedirá "un millón de dólares" a Carrió por daños y perjuicios El abogado Jorge Rizzo, representante del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, anticipó que la demanda que presentarán contra Elisa Carrió por sus acusaciones contra el titular del Máximo Tribunal "rondará el millón de dólares". "El próximo paso es la promoción de una demanda por daños y perjuicios que va a ser millonaria, lógicamente, porque el honor en realidad no tiene precio, pero el lugar, la posición social de la persona y el ingreso mensual hacen que la demanda de Lorenzetti sea de no menos de seis ceros en dólares, tiene que rondar el millón de dólares", dijo Rizzo en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10. Allí, autoreferenciándose como abogado de Lorenzetti, Rizzo, quien a su vez encabeza el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, responsabilizó a Carrió de llevar adelante "una campaña de difamación" contra Lorenzetti que "ha puesto en vilo el honor y la credibilidad" del titular de la Corte Suprema de Justicia, al denunciarlo por supuesto "enriquecimiento ilícito y negocios 'non sanctos'", según enumeró. En este sentido, sostuvo que, lejos de responder al pedido de retractación pública que le formulara el titular del Máximo Tribunal a través de una carta documento, la diputada Elisa Carrió "duplicó la apuesta" al "ampliar la denuncia de la mutual" en el marco de la causa que investiga irregularidades en el manejo de fondos del programa Fútbol para Todos e "hizo una serie de declaraciones públicas que acrecentaron esta campaña de difamación".



"No menos de eso vale el honor de un ministro de la Corte y más de su presidente", insistió en señalar Rizzo al referirse a la demanda, que según dijo promoverán contra la diputada nacional y líder de la Coalición Cívica.



En ese marco, destacó que la legisladora tendrá que dar "explicaciones en la Justicia como cualquier otro ciudadano argentino".



"Ella se dedica a denunciar pero, a veces, es denunciada y, como cualquier ciudadano, tiene que contestar y dar las explicaciones en la Justicia", aseveró el abogado, quien entendió que la diputada es "una operadora judicial a la vista de todos los argentinos". Además, en la entrevista, Rizzo dijo no saber "por qué este encono" de Carrió contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia y aseguró que, en lo personal, respeta "muchísimo" a la legisladora y líder de la Coalición Cívica, a quien le agradeció el respaldo que en su momento dio a ministro Carlos Fayt para su continuidad en la Corte Suprema de Justicia.



"La única chance de conciliar esto es en la mediación previa. Hago votos porque Carrió reflexione y ver si podemos terminar con esto" que "afecta el honor de Lorenzetti" y también "está afectando la credibilidad institucional de la Argentina", aseveró Rizzo. Fuente: Minuto Uno

