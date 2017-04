Sin marcos Un fuerte sismo de 6,7 grados sacudió la zona central de Chile. Se sintió en Mendoza y San Juan Detalles Publicado: Lunes, 24 Abril 2017 17:45 Visto: 34 Twitter Nacionales En medio del conflicto, Macri celebró que cinco docentes no pararon El Presidente presentó la plataforma digital del Plan Maestro, abierta a quienes deseen aportar ideas para "mejorar la educación". Los docentes siguen reclamando al Gobierno que convoque a la paritaria nacional. La historia de los maestros de Lobos que conmovieron a Macri. El presidente Mauricio Macri presentó este lunes en Casa Rosada la plataforma digital del Plan Maestro para que todo aquel que así lo desee aporte su idea acerca de cómo mejorar la educación en el país. “Esta es una idea trabajada entre el ministerio de Educación de la Nación y todos los ministerios de Educación provinciales”, señaló. “Se trata de una plataforma en Internet para que cada uno pueda acceder y transmitir lo que le parece”, remarcó el mandatario nacional. Y amplió: “Este es el camino que hemos elegido, dialogando, haciendo lo que hay que hacer y no se hacía". Macri aprovechó la oportunidad para volver a referirse al largo conflicto docente que afecta el ciclo electivo que comenzó a fines de febrero pasado y en el marco del cual ya se perdieron, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, más de 10 días de clases. "La enorme mayoría de los docentes tienen un compromiso de verdad" dijo en un intento por reforzar la estrategia del gobierno en el conflicto de separar a los docentes de sus representantes gremiales y mostró exultante como una cucarda las palabras de un puñado de docente el último fin de semana".



"Estuve en Lobos el fin de semana -dijo Macri- y cinco docentes se me acercaron al grito de 'nosotros no paramos', eso es lo que necesitamos". El conflicto docente a nivel nacional se debe a la negativa de Macri y de su ministro de Educación, Esteban Bullrich, de cumplir con la ley y convocar a la paritaria nacional docente que fija el piso por debajo del cual no puede ganar ningún docente en el país además de actualizar el Fondo Compensador (que aporta el Estado nacional para ayudar a las provincias que no logran alcanzar ese piso) y el Fondo de Incentivo Docente, una suma que el Estado nacional aporta al salario de todos los docentes del país. De hecho un fallo de la justicia ordenó al gobierno nacional a cumplir con la ley y convocar la paritaria nacional docente pero el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, apeló de modo de dilatar la judicialización del conflicto. Fuente: Minuto Uno

