Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 24 Abril 2017 17:46 Visto: 51 Twitter Mundio El estremecedor relato de un testigo del mega golpe en Ciudad del Este Alejandro Anisimoff es un empresario que vive justo frente a la empresa de la que un grupo comando robó en un cinematográfico operativo cerca de 40 millones de dólares. "No sé si vamos a salir de esto". Esa fue la sensación de un empresario paraguayo que vive justo enfrente de la empresa de la que en un operativo comando se robaron cerca de 40 millones de dólares esta madrugada en Ciudad del Este, Paraguay. Alejandro Anisimoff le dijo esas palabras a su mujer mientras se refugiaban de los disparos y explosiones que sucedían a pocos metros de su casa. Según publica el portal paraguayo Última Hora, el matrimonio estaba mirando televisión y se preparaba para ir a dormir cuando escucharon las explosiones. Subieron al segundo piso y dieron aviso a la policía. La operadora que los atendió les ordenó tirarse al piso boca abajo debajo de un colchón. En esa situación, mientras se refugiaban y escuchaban azorados las explosiones que se sucedían una tras otra, Alejandro le dijo a su mujer: "No sé si vamos a salir vivos de esto". Mientras estaban allí sus hijos comenzaron a llamarlos perocupados por la situación. "La felicidad para nosotros era que nuestros hijos y nietos no estaban ahí en ese momento", dijo. El empresario también pudo ver desde el balcón posterior de su casa dos camionetas con mucha gente "que no eran policías".

Fuente: Minuto Uno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626