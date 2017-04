Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 24 Abril 2017 12:18 Visto: 16 Twitter Federal C Villa Cubas apunta a la revancha para seguir

El “León” cayó el domingo ante Central Argentino de La Banda, Santiago del Estero y ahora deberá ganar por el mismo marcador en el partido de vuelta para forzar los penales.

Villa Cubas perdió el domingo en Santiago y ahora debe revertir las historia. - eldiariodecatamarca.com.ar En el encuentro de ida por los cuartos de final del Torneo Federal C, Villa Cubas perdió en su visita al equipo bandeño por 2 a 0, con goles convertidos por Daniel López y Darío Valoy. El marcador pudo ser más amplio pero el arquero Aguilera contuvo un penal. Con este resultado ahora el “León” del Altiplano deberá superar al menos por la misma diferencia a Central Argentino de La Banda, en la revancha que se disputará en la Leonera el fin de semana. El equipo local se hizo fuerte de entrada e hizo valer su poderío con el apoyo de su gente. Pero Villa Cubas supo mantener la postura hasta el 1 a 0 que lo dejaba con buenas posibilidades para la vuelta. Finalmente el 2 a 0 dejó un margen más difícil pero no imposible de conseguir.

