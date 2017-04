Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 22 Abril 2017 10:33 Visto: 21 Twitter Nacionales El fiscal Rívolo dio su aval para que Cristina pueda viajar a Europa en mayo La ex presidenta tiene previsto mantener reuniones con dirigentes políticos europeos y brindar una serie de charlas en Grecia, el Parlamento Europeo y la Universidad de Oxford. El fiscal federal Carlos Rívolo no se opuso a que Cristina Kirchner viaje en mayo próximo a Europa para mantener reuniones con dirigentes políticos y brindar charlas en Grecia, el Parlamento Europeo y en la Universidad de Oxford. El próximo lunes definirá el juez Claudio Bonadio si autoriza a la ex mandataria a salir del país. Cuando le dictó el procesamiento por la causa Los Sauces, Bonadio le prohibió la salida del país, por lo que la defensa de la ex mandataria solicitó el permiso correspondiente en el que se detalla el destino, fechas, lugares de alojamiento y copia de los tickets de vuelo. Según trascendió, Florencia Kirchner, la hija de la ex presidenta y también procesada en la investigación por Los Sauces, la acompañará en el viaje por lo que también solicitó el permiso correspondiente. El fiscal dejó a criterio del juez la definición y no planteó objeciones a la realización del viaje. Cristina fue invitada a Grecia por el Comite Central de Syriza. Allí mantendrá reuniones con el primer ministro griego Alexis Tsiripas y con el presidente del Parlamento Nikos Voutsis . La ex mandataria también tiene previsto ir a Bruselas para participar de encuentros con parlamentarios de izquierda y progresistas. Allí, además de las reuniones, brindará un discurso y participará de un debate sobre derechos sociales y humanos en Argentina y la región, y sobre el papel de la Unión Europea en ese contexto. Finalizará su gira en Londres donde fue invitada por The Oxford Union para brindar una conferencia en la Universidad de Oxford. Fuente: Minuto Uno EN VIVO FLISOL 2017 - CATAMARCA - Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre.



Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626