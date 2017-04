Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 21 Abril 2017 20:05 Visto: 284 Twitter Crimen en Parque América Declaró el único detenido por la muerte de Pereyra y se despegó del hecho Ismael Segura declaró ante el fiscal Ezequiel Walther y dijo no haber participado del asesinato del hombre para robarle un celular. Walther tomó testimonio al único imputado por la muerte de Pereyra en Fiscalía General.-eldiariodecatamarca.com.ar El fiscal Ezequiel Walther le tomó declaración indagatoria a Ismael Segura por la muerte de Sebastián Pereyra ocurrida el domingo pasado bajo la imputación de “homicidio en ocasión de robo”. Segura, único detenido e imputado en la investigación se despegó del hecho y dijo que no estuvo en la escena del crimen. Acompañado por el abogado Luciano Rojas, Segura llegó al edificio de Fiscalía en horas de la mañana del viernes y se presentó ante el fiscal Walther para brindar su versión. Según Rojas, no existen pruebas que liguen a su defendido con el crimen de Pereyra.



Por su parte, Walther confirmó que hay otras personas arrestadas en averiguación del hecho y en las próximas horas se podría decidir si son imputados o no por la muerte de Pereyra.

